Na noite desta quinta-feira, 26 , foi realizado o lançamento do Centro Univeristário Funorte. A cerimônia que aconteceu no Espaço Saúde do campus JK, contou com a presença do fundador da Funorte, Ruy Muniz e da Reitora do Centro Universitário, Raquel Muniz, pró- reitores a diretores, coordenadores, professores, colaboradores e autoridades que prestigiarem este marco para a educação norte-mineira. O evento teve ainda a participação da cantora lírica, Simone Santana, cantando o Hino Nacional Brasileiro e equipe do curso de Gastronomia, supervisionada pelo coordenador Jonas Sachetto, que ofereceu aos presentes um buffet com aperitivos inspirados em elementos regionais. Devido a pandemia do Coronavírus, foram escolhidos representantes de cada setor para estarem no local, respeitando as diretrizes dos decretos dos órgãos de saúde, para celebrarem o descerramento da placa comemorativa ao título institucional.

Para a Reitora, Raquel Muniz, estar à frente do Centro Universitário será desafiador.

“É um desafio que assumi com prazer, porque sei o quanto a educação é importante para transformar a vida das pessoas. Vamos trabalhar para garantir aos Norte-mineiros uma educação ainda mais qualificada, para entregarmos à sociedade profissionais capacitaria e humanizados,que farão a diferença na construção de uma sociedade mais justa”, afirma.

Raquel destacou ainda, a qualidade de toda a equipe Funorte para o sucesso do trabalho.

Para o Presidente Fundador, Ruy Muniz, o título de Centro Universitário é o reconhecimento do trabalho de mais de 30 anos e, sobretudo da qualidade do ensino oferecido pela Funorte.

Centro Universitário Funorte

No dia 4 de novembro, em homologação e publicação no Decreto N° 899, a Funorte, em seus mais de 30 anos de existência, escreveu mais um capítulo de sua história no cenário da educação superior brasileira. Foi credenciada pelo Ministério da Educação como Centro Universitário.

Agora a Funorte é o maior Centro Universitário da região, se destacando pelo compromisso com a excelência do ensino, da pesquisa e da extensão, na qualidade da formação de seus acadêmicos, no investimento em novas metodologias e novas tecnologias educacionais.