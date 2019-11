Às vésperas da prova do Enem, alunos de escolas públicas tiveram a oportunidade de participar de um aulão. Professores de Montes Claros e de Belo Horizonte deram dicas de como ir bem na prova deste domingo. Durante o evento, foi anunciado um novo colégio, que funcionará em ponto estratégico na cidade, para maior comodidade dos estudantes.

Antes do aulão, o professor e médico Ruy Muniz conversou com os presentes, dando sugestões sobre como gerir as emoções. Ele contou que o intuito do evento era oportunizar aos jovens um aproveitamento positivo no exame.

“É ajudar a galera da escola pública, dos cursinhos, a fazer uma melhor prova no domingo. Nós estamos lançando hoje o Colégio M2, que vai trabalhar muito com a preparação dos jovens aqui do Norte de Minas para os vestibulares futuros ou para o próprio Enem 2020. Trouxemos bons professores, que vão ajudá-los, orientar e dar dicas, para que façam uma prova legal no domingo”, disse.



ORIENTAÇÕES

Os professores responsáveis fizeram um momento de “quebra de gelo” e, em seguida, deram início às orientações. Quem foi ao local contou com a palestra “Três passos para o sucesso no Enem e na carreira acadêmica”, com Victor Patrick. Depois, uma atração musical.

Alexia Fernanda Sampaio, de 17 anos, fez questão de ir. Ela está no 3º ano do ensino médio e tentará vaga na área da saúde. Teve conhecimento do aulão na escola onde estuda. “Isso ajuda a gente a ficar mais tranquila, aprendendo coisas diferentes. Vai ser muito importante. A gente vem fazendo várias redações ao longo do ano e nos preparando cada vez mais. Quando chegar a hora, vamos saber mais ou menos o que argumentar”, falou.

Beatriz Ferreira dos Santos, 17, focou nos ensinos virtuais e admitiu ansiedade ao ver outros concorrentes, mas disse que os professores ajudam a relaxar. “Faço curso on-line. Em casa, faço algumas provas que mandam para a gente fazer. Esse contato com os professores tranquiliza”, revelou.



APOSTA FORTE

A diretora do M2, Sueli Nobre, também destacou a chegada de mais uma instituição de ensino ao município norte-mineiro. “É uma aposta altamente inteligente. Funcionará no shopping, em um espaço arejado. Uma proposta para desenvolver competências, inteligente, contemporânea, que ajuda a formar o cidadão. Uma escola que visa fazer com que o aluno seja capaz de conviver no mundo, onde precisa ter valores e, principalmente, resiliência e capacidade de crescer e ser um cidadão de sucesso no futuro”, avaliou.

Daniella Melo, diretora do Campus Funorte no shopping, que também está na equipe que implanta o colégio em Montes Claros, apontou que o M2 nasceu em Belo Horizonte, há mais de dez anos, produzindo bons resultados, e chega agora ao Norte de Minas. “É um colégio que a gente traz para cá com muito orgulho e alegria. Vem com muitas parcerias. Primeiro, talvez a mais importante, é com o Bernoulli, considerado hoje o melhor sistema de ensino na formação de resultados”, destacou Daniella Melo.

SAIBA MAIS

Outras unidades

O Colégio M2 funcionará no Montes Claros Shopping, onde há um dos campus da Funorte. Atualmente, o M2 mantém quatro unidades, sendo uma na região da Pampulha, na capital mineira, duas em Lagoa Santa e outra em Vespasiano, ambas cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte.