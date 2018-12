A matrícula dos alunos que vão ingressar na rede pública de ensino em 2019 deve ser feita até a próxima sexta-feira. O procedimento é importante para que o candidato cadastrado tenha a vaga assegurada na escola para a qual foi encaminhado.

Quem não realizar a matrícula dentro desse prazo será encaminhado para uma escola onde houver vaga remanescente. Neste caso, as matrículas devem ser feitas a partir do dia 8 de janeiro.

Pais ou responsáveis devem ir até a escola levando cópia e original de documento que comprove o endereço da residência do candidato, preferencialmente conta de luz recente; cópia e original da certidão de nascimento ou carteira de identidade e CPF; e comprovante de escolaridade, quando for o caso de transferência de outros municípios, da rede particular de ensino ou retorno aos estudos.

Em Montes Claros, a estimativa da Superintendência Regional de Ensino (SRE) é a de que 3.825 alunos sejam matriculados. Nas 33 cidades do Norte de Minas que compõem a regional, a expectativa é a de que 7 mil vagas sejam ocupadas em todos os níveis de escolaridade.

As matrículas são destinadas aos alunos do 1º ao 9º anos do ensino fundamental, que fizeram o cadastramento escolar em junho deste ano.

Aos pais que não se recordam do nome da escola indicada no cadastro escolar, basta procurar uma unidade de ensino estadual.



CADASTRAMENTO

Unificado para as redes municipais e estadual de Minas, o Cadastramento Escolar é fundamental para que o aluno garanta uma vaga em uma escola próxima da residência.

Além disso, ele permite ao governo do Estado e às prefeituras dimensionarem a demanda escolar, encaminhando com tranquilidade as crianças que vão iniciar os estudos, os alunos que desejam a transferência para a rede pública e os estudantes que queiram retornar à escola, seja qual for o ano do ensino fundamental.