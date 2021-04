O Centro Universitário Funorte promove lives em comemoração ao Dia Mundial da Voz, celebrado nesta sexta-feira. O objetivo dos eventos é conscientizar a população sobre a importância de cuidar da voz para promoção da saúde e bem-estar vocal.

Serão abordados os sinais que favorecem o diagnóstico precoce de doenças, como o câncer de laringe, promovendo conhecimento e orientando a população sobre os sinais e sintomas como rouquidão, falhas na voz, cansaço ao falar, dor ou ardência na garganta, pigarro e sensação de corpo estranho que podem comprometer a comunicação e a qualidade da voz.

A mediadora é a fonoaudióloga Steffany Lara, especialista em voz, mestre e doutoranda em Ciências da Saúde. A transmissão da live será pelo Instagram da profissional: @steffanyfono. Uma live foi realizada às 9h30 e a próxima será às 19h.

De acordo com Steffany, todo ano são desenvolvidas ações para promoção de conhecimento, saúde e cuidados com a voz em comemoração ao Dia Mundial da Voz, celebrado em 16 de abril. "Iremos abordar os diversos cuidados com a voz para a população de uma maneira geral e também para todos os acadêmicos, para que possam aprimorar os conhecimentos sobre esse bem tão precioso que é a voz.

Todo ano, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia tem uma embaixadora da voz intitulada 'Amigos da Voz'. Neste ano, foi escolhida a jornalista Fátima Bernardes para representar a campanha com o tema 'A sua voz diz muito sobre você'", explica Steffany.

"O objetivo maior dessas duas lives é levar à população, de uma maneira geral, a consciência do que seria de nós sem a nossa voz. Além de ser a nossa identidade, pois carrega muito a nossa marca, pela voz é possível idêntificar o sexo, idade, personalidade, estado emcional com frequências que oscilam entre altas e baixas. Podem esperar uma live muito rica em informações com dois jornalistas convidados, que vão abordar diversos pontos como abusos da voz ao longo da carreira, prejuízos e abusos vocais", exlica a fono.

Quem assistir a live poderá aprender bastante sobre a voz e seus cuidados, bem como usar técnicas de outras pessoas, resistência vocal e frequência fundamental para cada ser humano. Também vamos abordar os prejuízos que o fumo, álcool, produtos químicos e ar-condicionado trazem à voz", detalha.

A live de 9h30 foi realizada com participação do jornalista e mentor de oratória Thiago França. às 19h, participa a jornalista Juliana Peixoto, que apresentará sua experiência e os cuidados que teve com a voz ao longo da carreira, com conceitos de saúde e bem-estar vocal.