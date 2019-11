Nesta terça-feira (26), no campus JK Funorte, aconteceu mais uma edição do Café Cultural promovido pelo professor Marcone Edson Rodrigues. O evento contou com a participação de 73 acadêmicos do 3º período de Medicina da faculdade.

“Esse trabalho é realizado dentro da minha disciplina, que consiste na reunião de todos os alunos para integração e confraternização com atividades lúdicas, palestra, troca de experiências e, principalmente, discutir as atualidades e os desafios desses futuros profissionais”, afirma Marcone, professor da disciplina Inglês Instrumental.

O coordenador do curso de Medicina, Marcos Barros, foi o palestrante convidado e falou sobre educação médica e o futuro da profissão. “Em primeiro lugar, como estou saindo formado da faculdade? Hoje, mais do que nunca, é importante que o estudante esteja atento que só a formação técnica não é mais suficiente. Ele tem que ter uma formação muito mais ampla na questão humanística para completar a formação técnica. E ter a certeza que ele vai conseguir enfrentar e superar os desafios”, explica Marcos Barros.

“A proposta do Café Cultural torna mais leve a educação e traz outras perspectivas, que não é só o ensino técnico. As pessoas têm que saber integrar com outras, conviver em grupo, onde esse tipo de atividade faz as pessoas se tornarem mais leves e saberem compartilhar as coisas com outras também”, ressalta.

Para a acadêmica do 3º período de Medicina Bruna Alkmim, o evento é uma proposta muito interessante. “Além dos assuntos que foram abordados de forma leve e ricos em informação para o nosso futuro profissional, há também a interação com atividades culturais, descontraídas e alegres que tornam o aprendizado leve, interessante e, acima de tudo, descontraído”, fala.

Para finalizar o evento a cantora Maria José interpretou o clássico “Only You”, do The Platters, e colocou todos acadêmicos para soltarem a voz. Ainda houve a participação do casal de missionários Léo e Débora Rock, que relataram suas experiências no Haiti.

O Café Cultural é realizado todo semestre dentro das disciplinas lecionadas pelo professor Marcone e o professor Hercílio (Metodologia Científica). Além do curso de Medicina, o evento é realizado nos cursos de Odontologia, Enfermagem e Nutrição.