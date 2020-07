Quase metade dos estudantes ouvidos em uma enquete do Ministério da Educação (MEC) quer que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 seja adiado para 2 e 9 de maio de 2021 (provas tradicionais, na versão impressa) e 16 e 23 de maio (versão digital).

A opção foi escolhida por 49,7% dos participantes do levantamento. A data “vencedora” ainda não é a oficial, mas será levada em conta para a definição do novo calendário do Enem, que deve ser anunciado daqui duas ou três semanas. As provas, que aconteceriam em novembro deste ano, foram adiadas em função das medidas de enfrentamento à pandemia da covid-19.

“Mais de 80% pediram para fazer a prova no ano que vem. É uma opinião importante, mas não é a única fonte de decisão”, disse Alexandre Lopes, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão federal responsável pelo exame.

Segundo ele, a aplicação dos testes poderá acontecer, inclusive, numa data diferente daquelas que foram colocadas na enquete.

Participaram do levantamento voluntário 1,113 milhão de estudantes, que representam 19,3% dos inscritos no exame. O Enem 2020 tem pouco mais de 5,7 milhões de inscritos.

A sugestão Enem impresso em 6 e 13/12 e Enem digital em 10 e 17/1/21 recebeu 15% dos votos; já Enem impresso em 10 e 17/1/21 e Enem digital em 24 e 31/1/21 teve 35,3% de aprovação entre os estudantes.

DEFINIÇÃO

Lopes explicou que o MEC e o Inep irão, agora, consultar o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), que está tratando do cronograma das aulas no ensino médio, e as associações que representam as instituições de ensino superior, para saber quando pretendem começar o primeiro semestre ano que vem. “A data sairá desse processo de construção coletiva”, disse.

Segundo Lopes, independentemente da data, o governo está se preparando para garantir a segurança sanitária dos participantes e das pessoas que trabalham na aplicação do Enem, com a disponibili-zação de álcool em gel e máscaras, além de diminuir a quantidade de estudantes nas salas.

Para o secretário-executivo do MEC, Antonio Paulo Vogel, caso o Enem 2020 seja realizado em maio do ano que vem, isso prejudicaria o primeiro semestre letivo das universidades. “É uma variável que será levada em consideração no debate com as instituições”, explicou.

Sisu e Enade

Paulo Vogel disse que o portal do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já está aberto para a consulta de vagas para ingresso no segundo semestre deste ano, nas universidades e institutos federais de ensino. As inscrições vão de 7 a 10 de julho.

O presidente do Inep, Alexandre Lopes, também anunciou que a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2020, que aconteceria em novembro, será adiada para 2021 em razão da pandemia da covid-19 e dos problemas para a conclusão do cronograma do segundo semestre letivo. A nova data ainda será definida. O Enade avalia o desempenho dos estudantes e dos cursos de ensino superior.