Quem sonha em garantir uma vaga em Medicina não pode perder tempo. Terminam nesta segunda-feira (1º) as inscrições para participar do processo seletivo da Faculdade Funorte. Neste ano, com uma novidade: por causa da pandemia, os alunos serão selecionados, pela primeira vez, pelas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2017 a 2019.

A mudança foi adotada para o segundo semestre de 2020 para evitar aglomerações comuns nos vestibulares. Grande parte das universidades públicas utiliza as notas do Enem para a seleção de candidatos para ingressar nos cursos. Poucas instituições particulares fazem uso deste meio.

Em função da pandemia do coronavírus e da necessidade do isolamento social, a Funorte decidiu usar, pela primeira vez, este critério para o segundo semestre de 2020.

Serão 30 vagas disponíveis pelo critério de notas do Enem e, após o fim da pandemia, a Funorte fará o processo seletivo presencial, através de provas.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site: www.funorte.edu.br. O investimento é de R$ 300.

O candidato deverá seguir as orientações contidas na tela, imprimir o boleto bancário e efetuar sua quitação até a data de vencimento.



DESEMPENHO

Um dos atrativos da instituição é o chamado índice de diferença de desempenho (IDD), que mede o quanto a universidade acrescentou à formação do aluno. Entre as faculdades de Medicina de Montes Claros, a Funorte é a que teve melhor conceito: 4, quando o valor máximo é 5.

Quem cursa Medicina na Funorte tem a oportunidade de fazer as aulas práticas no Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira, que possui a tecnologia mais atual do Norte de Minas.