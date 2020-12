Quem quiser fazer parte dessa nova história do Centro Universitário Funorte pode se inscrever para o processo seletivo 2021. As inscrições para o Vestibular 2021.1 das unidades da Funorte e da Fasi, em Montes Claros, e nas cidades de Janaúba, Januária, e a Funam, em Pirapora, já estão abertas.

No próximo dia 13 acontecerá o vestibular presencial para o curso de Medicina. As inscrições podem ser realizadas no site da funorte. Para os demais cursos, o candidato poderá optar por fazer a prova on-line ou, se preferir, agendar a prova presencial em uma das unidades da instituição de ensino.

Para o candidato que pretende concorrer a uma bolsa de estudos, a Funorte e suas unidades lançaram um Reality Universitário, cuja proposta inovadora apresenta desafios nas mais diversas áreas do conhecimento. Os candidatos melhores classificados em cada curso receberão bolsas de 90%, 80%, 70% e 60%. Serão cinco bolsas por curso. As inscrições para o Reality Universitário encerram-se no dia 10 e podem ser acessadas no link http://realityuniversitario.com.br/funorte/.

FORÇA EDUCACIONAL

A Funorte se consolida a cada dia como grande polo de ensino, com dezenas de cursos superiores (presenciais e on-line) nas áreas de saúde, humanas, engenharias, com dois grandes hospitais escola: Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira e Hospital Veterinário Renato de Andrade e milhares de alunos.

São mais de 30 cursos para promover a capacitação de profissionais para diversas áreas. Os alunos contam com laboratórios com moderna estrututra e projetos para apoio à comunidade.

Para mais informações acesse: www.funorte.edu.br

@funorteoficial

Telefone (38) 2101-9292