O Colégio Indyu está com matrículas abertas para preenchimento das vagas do segundo semestre deste ano no curso Técnico em Enfermagem. As aulas do segundo semestre irão começar em 3 de agosto.

Referência na qualidade do ensino, na inovação tecnológica e por firmar parcerias com instituições renomadas no Norte de Minas, o curso forma, todos os anos, profissionais habilitados para atuar nos mais diversos segmentos da saúde.

“O técnico possui papel significativo nos cuidados ao paciente, e isso é o que prezamos e ensinamos para nossos alunos, por meio de nossos professores, fazendo com que eles se tornem profissionais humanizados, que realizam o trabalho com maestria e da melhor maneira possível”, afirma a diretora administrativa do Colégio Indyu, Gabrielle Mourão.

Gabrielle ressalta que o corpo docente do curso é um dos diferenciais do colégio. “Nossos professores são profissionais que atuam em diversas áreas da enfermagem, como Samu, oncologia, urgência e emergência, maternidade, dentre várias outras especializações, o que facilita a assimilação dos alunos entre os conceitos teóricos e a experiência prática dos mestres”.

Além disso, a diretora cita outra característica importante que os alunos encontram no curso técnico do Colégio Indyu. “Nossos estudantes contam com vivências práticas desde a primeira etapa do curso, além de estagiarem em um dos hospitais referência do Norte de Minas, o Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira, onde contamos com tecnologia avançada, equipamentos modernos e uma equipe modelo de treinamento na região. Por isso saímos na frente há tantos anos!”, afirma.

Coordenador do curso, José Aparecido Alves ressalta a importância do profissional dessa área. “O técnico em Enfermagem atua na residência do paciente, junto à sua família, e em momentos onde o paciente encontra-se em um estado mais vulnerável, portanto, é importante saber o valor que o profissional tem nesse momento na vida daquele ser humano”, afirma. Além disso, ele evidencia a versatilidade oferecida pela instituição de ensino. “Os alunos que fazem o curso Técnico em Enfermagem no Indyu contam com toda a flexibilização para a realização das aulas práticas e teóricas. Cada aluno possui uma demanda e nós respeitamos e o ajudamos durante os dois anos em que eles passam conosco”, explica.

Pioneiro na região, o Colégio Indyu está há mais de 30 anos formando e capacitando alunos para o mercado de trabalho.