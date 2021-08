A greve sanitária dos professores da rede estadual de Minas Gerais, deflagrada no último dia 2 de agosto, foi encerrada nesta terça-feira (17) após uma audiência de conciliação. Com isso, os trabalhadores retornam às atividades presenciais a partir desta quinta-feira (19).

O fim da paralisação ocorre quatro dias após o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinar a suspensão da greve, sob pena de multa diária de R$ 20 mil em caso de descumprimento. Na tarde desta terça-feira, durante assembleia, os servidores concordaram com o encerramento.

Conforme informou o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), ficou acordado que o período de 2 a 18 de agosto não será caracterizado como falta comum, mas sim como falta greve.

A reposição das aulas deverá ser feita em até 90 dias, de forma presencial. “Nós vamos denunciar todas as contaminações. O que acontecer com a vida dos profissionais, dos estudantes e das comunidades escolares por conta da contaminação nas escolas será de inteira responsabilidade do governo do Estado. Já temos situações de contaminações em várias regiões de Minas”, explicou a coordenadora-geral do sindicato, Denise Romano.



SEGUNDA DOSE

O sindicato também informou que cobrou do governo a antecipação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para os profissionais da educação.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (SEE) ressaltou que o movimento não impactou a retomada das atividades presenciais que ocorre desde o dia 21 de junho.

“Reafirmamos que o retorno das atividades presenciais está ocorrendo de maneira segura, híbrida, gradual e optativa. Conforme o protocolo sanitário, se houver casos suspeitos de Covid-19, as situações devem ser monitoradas”, informou a pasta em nota.

O texto afirmou ainda que “há também a previsão de suspensão de turmas, turnos ou de toda unidade escolar, se houver necessidade. Desta maneira e seguindo rigorosamente os protocolos, 1.718 escolas estaduais, de 270 municípios que não apresentaram restrições para o retorno presencial, com cerca de 976 mil alunos matriculados, já voltaram às salas de aula”.

Sobre o questionamento apresentado pelo sindicato em relação a aplicação da segunda dose, a secretaria informou que segue as recomendações do Ministério da Saúde, que não recomenda a antecipação.

Cursos gratuitos em Minas

Professores de municípios que aderirem ao Mãos Dadas podem fazer cursos gratuitos de graduação e pós-graduação. O servidor aprovado terá os encargos do curso e as despesas de logística – hospedagem, alimentação e transporte –, nas fases presenciais, custeados pela SEE/MG. Os cursos serão oferecidos em universidades estaduais: pela Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) e pela Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). As graduações são gratuitas e, nas duas universidades, os interessados podem escolher entre Artes, Física, Letras e Matemática. Há, ainda, vagas de especialização em Alfabetização e Letramento, Matemática, Gestão Escolar, Educação Especial e Ensino Religioso, todas oferecidas pela Unimontes.