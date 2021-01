A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) chega à reta final. E para dar uma ajudinha aos candidatos, o Centro Universitário Funorte promove, no próximo sábado, um Aulão do Enem com dicas para a redação.

Serão abordadas durante a aula a análise dos principias eixos temáticos, a contextualização teórica contemporânea, oficina de projeto de texto explanando todas as competências do Enem.

O participante, além de ter acesso a um E-book completo de revisão, poderá participar de vários sorteios. E tudo de forma gratuita.

Para receber o link que dá acesso ao evento, o participante precisa apenas fazer a inscrição pelo (38) 98428-9715.

Toda a aula será ministrada pelo professor Carlos Cavalcanti, graduado em Letras – Português e Espanhol, especializado em leitura, linguística e produção de texto. Egresso da Funorte, o professor tem especialização em didática e metodologia do Ensino Superior e comanda a Clínica de Redação em Linguagem Carlos Cavalcanti, que é um Centro de Estudos focado no ensino de gramática, leitura, produção de texto e interpretação.



CONTEÚDO

De acordo com o professor, a aula de sábado vai trabalhar duas vertentes de maneira simultânea. “Vamos trabalhar o que hoje a prova de redação do Enem exige dos alunos: o domínio quanto à estrutura do texto dissertativo argumentativo, ou seja, vamos entender o passo a passo da produção da construção do projeto de texto e, junto a esse domínio, vamos trabalhar com as estratégias argumentativas, ou seja, mostrar para os alunos as várias ferramentas de argumentação como citações, filmes, séries, músicas, obras literárias, artigos da Constituição que podem ser utilizados como base argumentativa na construção de texto”, explica.

O professor destaca que, para conseguir um bom resultado na redação do Enem, o candidato precisa mais do que saber o português. “O aluno precisa conhecer outras áreas do conhecimento e mostrar isso dentro do texto”, ensina.

No caso da redação, ressalta Carlos, a prática é fundamental. Ele indica que a produção de textos deve ser feita pelo menos duas vezes por semana.

Cartão de inscrição

Os inscritos no Enem já podem acessar o cartão de confirmação de inscrição, liberado nesta terça-feira (5).



O documento contém todas as informações como o local do exame, data e hora que a prova será aplicada e o número da inscrição. Todo o acesso está disponível na Página do Participante no site enem.inep.gov.br.



Datas

As provas impressas estão marcadas para 17 e 24 de janeiro. A aplicação da versão digital, para 100 mil inscritos, ocorrerá em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.



Ao todo, 5.783.357 inscritos foram confirmados.



Em alguns casos específicos, como quando houver problemas estruturais no local das provas, o exame poderá ser reaplicado. As datas para isso são 24 e 25 de fevereiro. Nessas datas, as provas serão aplicadas também para as pessoas que estiverem privadas de liberdade. Em todas as situações, o resultado do Enem está marcado para ser divulgado em 29 de março.