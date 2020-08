Há um ano, a Funorte abria uma nova unidade no Montes Claros Shopping. Um espaço que, além da facilidade de acesso, com uma localização privilegiada, coloca os alunos em um cenário repleto de possibilidades de experimentação, vivência e prática do que aprendem em sala de aula. Projetos acadêmicos, de extensão e estágios são desenvolvidos por alunos e professores junto aos empreendedores do centro de compras – um diferencial para quem busca uma formação que interliga o meio acadêmico ao mercado de trabalho.



Nesta quarta-feira, a instituição celebrou o aniversário da unidade no Montes Claros Shopping já se adequando aos novos tempos: foi realizada uma live, transmitida por meio da rede oficial da faculdade.



“Estamos muito felizes com essa parceria, que vai durar muitos anos, se Deus quiser. O shopping é um local de fácil acesso e ponto de encontro do cidadão do Norte de Minas”, diz o fundador da rede, professor Ruy Muniz. Durante as comemorações, ele relembrou que a Funorte, o maior complexo educacional do Norte de Minas, foi contemplada com mais de 400 vagas em todos os cursos para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Só em Medicina, foram disponibilizadas 32 vagas.



“O resultado já saiu e os alunos estão sendo chamados. Além do financiamento tradicional pela Caixa, a Funorte sai na frente para trazer o novo financiamento pelo Banco do Nordeste, com juros baixos e o aluno pagando apenas um terço da mensalidade enquanto estiver estudando. O restante, dois terços, poderá ser pago em um prazo de até 15 anos, ou seja, o triplo do tempo do curso que ele vai fazer, não apenas em Montes Claros, mas em toda a região, onde houver abrangência do BNB. E o financiamento é para todos, este não depende do Enem”, destaca Ruy Muniz.



DIFERENCIAL

De acordo com a diretora da Unidade Shopping, Daniela Mello, são três os cursos ofertados no local: Administração, Direito e Jornalismo. Entretanto, a estrutura da Biblioteca e vários serviços, como matrículas, podem ser acessados por alunos dos cerca de 30 cursos ofertados nas demais unidades.



Funcionamos como um Centro de Atendimento, que é para facilitar ao aluno que queira ingressar na Funorte ou aquele que já estuda na instituição. Estar inserido no cluster de negócios do Montes Claros Shopping, em que projetos acadêmicos, de extensão e estágios são desenvolvidos por alunos e professores envolvendo os empreendimentos locais é um diferencial. Além das instalações amplas e modernas, com as facilidades de serviços, segurança e lazer que um shopping oferece”, ressalta Daniela



“A Funorte é uma mãe. Antigamente, a gente tinha o sonho do curso superior e dificuldade para financiar. Hoje, temos uma série de oportunidades para escolher o que melhor se adapta ao nosso bolso. Sou muito grata por poder estudar nesta instituição reconhecida e em um local onde posso vivenciar a gestão administrativa na prática. Temos interação com lojistas e isso traz benefício ao aluno, além da vasta tecnologia e inovação neste momento de pandemia. Não paramos no engajamento das aulas, permanecemos estudando com toda força e vontade de sermos profissionais qualificados”, afirma a acadêmica de Administração Franciele Pereira.



“Em cada canto da cidade, é possível encontrar alguém que tenha estudado na rede e está lá fora brilhando. Acreditamos na educação. Ela transformou a minha vida, a vida do meu esposo Ruy e a nossa região se desenvolveu muito a partir da educação”, ressalta a médica e fundadora da Funorte, Raquel Muniz.



Fred Silva é aluno da primeira turma do curso de Direito da Funorte Shopping e relembra a sua chegada à instituição. “Foi tudo novo e diferente quando chegamos em 2019. Para a turma foi um mix de alegria e responsabilidade. Vários acadêmicos que moram em outras cidades e que viajam todos os dias para Montes Claros podem desfrutar de um ambiente agradável e de tamanha importância que é o Montes Claros Shopping. Estamos com saudade, ansiosos para a volta das aulas presenciais e para rever todos os amigos, professores e funcionários”.



MATRÍCULAS

Os interessados em ingressar em algum curso de graduação das Faculdades Funorte/Fasi podem fazer o vestibular on-line (www. funorte.edu.br) ou usar a nota do Enem. Mais informações pelos telefones: (38) 2101-9292 ou 98826-8821.