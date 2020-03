A Funorte abre inscrições em abril para os cursos de pós-graduação em Engenharia Genética e Biologia Molecular. A data programada para o início das aulas é agosto. O curso é coordenado pelo professor Max Alencar e é dirigido a profissionais das áreas de Agronomia, Ciências Biológicas, Biomedicina, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia Biomédica, Engenharia Química, Medicina, Farmácia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Zootecnia e demais áreas correlacionadas.

O objetivo da pós é atualizar os profissionais com a rápida evolução do conhecimento e o desenvolvimento das novas tecnologias que vem causando impacto na área da Biologia.

Com essa formação o profissional fica apto para as aplicações da Engenharia Genética e Biologia Molecular no diagnóstico clinico humano e animal, na indústria, na biotecnologia, meio ambiente, na pesquisa científica e seu impacto na sociedade atual.

O curso objetiva também a aprendizagem dos fundamentos, ferramentas e técnicas da Engenharia Genética e de Biologia Molecular e suas aplicações.

Serão 30 vagas com aulas quinzenais, realizadas às sextas-feiras das 19h às 22h e sábados de 8h às 18h, respeitando o intervalo de 1 hora para o almoço. A carga horária é de 672 horas e as inscrições podem ser feitas pelo email: posgraduacaofunortefasi@funorte.edu.br ou pelos telefones (38) 21019488/ 984280608.



MAIS OPÇÕES

As Faculdades Funorte oferecem mais de 50 cursos de pós-graduação nas diversas áreas do conhecimento, visando a atender às diferentes necessidades da formação acadêmica. Em Montes Claros, o Centro de Pós-Graduação Funorte funciona no campus São Luís, onde também são ministradas aulas teóricas.

Os estudantes da pós-graduação da Funorte também utilizam as unidades Campus Ibituruna, Campus JK, Campus São Norberto e Campus Amazonas para aulas práticas, além dos hospitais de Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira e o Hospital Veterinário Renato Andrade. Todas as unidades estão equipadas com recursos tecnológicos para oferecer aos estudantes uma estrutura física completa e qualidade de ensino.