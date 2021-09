Estão abertas as inscrições para o vestibular de Medicina do Instituto de Ciências da Saúde (ISC) do Centro Universitário Funorte. O processo é válido para ingresso no primeiro semestre de 2022. As inscrições podem ser feitas até 1º de novembro pelo site funorte.edu.br. A taxa custa R$ 350.

As provas serão aplicadas em 7 de novembro, no campus JK Funorte, localizado na avenida Osmane Barbosa, 11.111, no bairro JK, em Montes Claros. No dia 5 de novembro será divulgada a sala de prova para cada candidato.

O edital e o manual do candidato, com todas as informações sobre o processo seletivo, já estão disponíveis no site da instituição.



RESULTADO

A previsão é a de que o resultado seja divulgado até 16 de novembro, com possibilidade de antecipação. Após a realização da matrícula dos aprovados em primeira chamada, a Funorte divulga a lista de segunda chamada, com previsão de matrícula a partir de 22 de novembro.



PROVAS

Em virtude das condições impostas pela pandemia de Covid-19, será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial para realização das provas, exceto no momento do reconhecimento facial.

Devido à grande preocupação da Funorte com a segurança e saúde de todos os participantes, os procedimentos de aplicação das provas podem ser alterados de acordo com os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias do governo do Estado vigentes no momento do vestibular.

Os candidatos devem ficar atentos às comunicações e instruções da Funorte divulgadas no site, enviadas por e-mail e WhatsApp.



NA PRÁTICA

Além do aprendizado em sala de aula, os alunos de Medicina têm a chance de colocar o conteúdo em prática durante a formação.

O Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira é um órgão complementar dos cursos da área da saúde da Funorte e da Fasi. Por lá, são desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Os estudantes também têm a oportunidade de atuar na Clínica de Especialidades Médicas (Cemed), que é um internato onde os acadêmicos fazem pré-atendimentos supervisionados por professores e realizam serviços gratuitos à população.

Na clínica é oferecida assistência em várias especialidades, como cardiologia, endocrinologia, neurologia, gastroenterologia, reumatologia, ginecologia, pediatria, mastologia e nutrição, dentre outros.



NOVIDADE

Outro espaço para atuação dos alunos é o Pronto-Socorro Padre Henrique Munaiz do HC, que será inaugurado no próximo dia 27 e também servirá para atuação dos acadêmicos.

Vivência da profissão

Os alunos de Medicina da Funorte contam ainda com o Laboratório de Simulação Realística, que abre espaço para colocarem o aprendizado em prática. O local conta com equipamentos modernos e de qualidade.

São oito simuladores eletrônicos. Um deles é o parturiente, que representa quatro tipos de partos diferentes. Outro é um prematuro, que ensina a identificar o quadro respiratório de um bebê nascido antes dos nove meses.

O laboratório tem, ainda, um bebê, dois adultos e um adolescente que simulam a escuta cardíaca e pulmonar e, alguns deles, possuem secreção como suor, nasal, ouvido e urina. (L.Q.)