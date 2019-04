Quando chega o fim de qualquer curso superior, a tensão aumenta à medida em que se aproxima o temido Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). É um tempo de muito estudo e pesquisa cientifica para os acadêmicos. Pensando em uma forma de reconhecer o esforço dos alunos, a Faculdades Integradas do Norte de Minas (Funorte), por meio do Centro de Pesquisa, criou o Prêmio Inovar TCC.

A primeira edição da premiação será no fim do primeiro semestre de 2019 e estão concorrendo os projetos em desenvolvimento durante esses meses.

O Centro de Pesquisa (CP) é o setor responsável pelos projetos científicos desenvolvidos pelos alunos e professores da instituição. Arlen Duarte, gestor do CP, lembra que o prêmio será por curso e acontecerá no final do semestre durante um encontro.

“O prêmio será por meio de uma menção honrosa para os estudantes que executaram os melhores artigos científicos no TCC. No fim do semestre, faremos um encontro que será uma troca de experiências com os alunos relatando como foi a pesquisa, qual foi a contribuição para o desenvolvimento e crescimento profissional deles e qual o resultado daquele trabalho”, afirma Arlen.

De acordo com o gestor, foram criados critérios para estabelecer a premiação de forma justa. São eles: o TCC deve demonstrar um impacto social local, regional ou nacional; ter originalidade e inovação na produção; agregar conhecimento; qualidade metodológica, além de referencial atual e clareza na apresentação dos resultados de pesquisa e conclusão.

O objetivo é reconhecer o trabalho do estudante e do professor orientador, segundo Arlen. “Os alunos produzem projetos muito positivos e com grande impacto social e, às vezes, a gente não reconhece isso. O trabalho, é apresentado no TCC, o aluno tira uma boa nota, mas aquilo não é divulgado, não é visto”, afirma.

O gestor destaca ainda que o intuito é também incentivar o estudante a produzir pesquisa, a qual faz parte da formação deles. “Não é uma atividade isolada, mas sim uma atividade que vai agregar valor para a profissão dele e mostrar a relevância da pesquisa cientifica para a formação profissional”, conclui.

O graduando em jornalismo Matheus Durães vê com bons olhos a iniciativa. “O TCC é um grande aliado no processo de aprendizado, além de incentivar a produção acadêmica cientifica sobre temas relevantes”, diz.

*Estagiária sob supervisão do editor