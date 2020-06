Nesse período de quarentena a rotina foi completamente modificada devido o Covid- 19. O lema é" Fique em casa". Mas o ficar em casa por muitos dias, começou a provocar algumas reações negativas no corpo e na mente, dos adultos, como das crianças.

E é neste contexto, que a Escola Adventista de Montes Claros, lançou para os alunos do 1º a ano do ensino fundamental, o projeto vida saudável na quarentena. A professora Laudiene Adriane Silva Maia, explica que a inicia do projeto, surgiu da necessidade de amenizar algumas reações negativas causadas pelo isolamento social, como por exemplo, medos, ansiedade.

Observa ainda que estas situações podem provocar desafios intenso para todos, principalmente para as crianças, consideradas as mais vulneráveis neste contexto.

“Durante este projeto os alunos estão aprendendo o que fazer para ter uma boa saúde e viver melhor mesmo em tempos de pandemia. Eles estão estudando, através deste projeto, orientações dentro dos oito remédios naturais: a água, ar puro, alimentação saudável, exercício, repouso, temperança, luz solar e confiança em Deus. As atividades acontecem em parceria com profissional da área de medicina, que já ministrou palestra para os pais, e uma educadora física”, relata Laudiene.

Desafios x cuidado com a família

Laudiene salienta que a cada dia, são postados desafios para as crianças realizarem de acordo com o tema, e como feedback, os pais enviam fotos e vídeos das crianças executando os desafios. Ela ressalta que as atividades são compartilhadas com os alunos via whatsapp e também na plataforma escolar o E- class, onde os pais podem acessar de acordo com a sua disponibilidade.

Foi com a intenção de cuidado com a família que está do outro lado do computador e do celular que as professoras Laudiene Adriane e Thalita, de Educação Física, começaram a desenvolver o projeto, visando promover bons hábitos.

“É difícil modificar hábitos, mas quando focamos no bem estar físico e emocional somos motivados a fazer os esforços. Para as crianças é sempre mais fácil, elas estão em pleno desenvolvimento das suas capacidades, no entanto, aprenderão de forma mais eficaz se puderem notar que os adultos ao seu redor estão praticando o que ensinam”, pontua.

Elenciria afirma ser fundamental o envolvimento de toda a família para que se na execução dos desafios do projeto. Ela conta que os desafios são simples, como por exemplo, fazer o cálculo da quantidade de água que cada “um deve tomar durante o dia, e cada um reservar e tomar a água da sua garrafinha”.

“A família e a escola precisam estar unidas neste momento difícil para todos, e as atividades do projeto visam essa união de forças para nos tornar fortes, e poder passar por tudo isso juntos”, assinala a coordenadora pedagógica.

Iniciativa importante

Cintia Karla Ramos Braga de Oliveira, mãe de Samarah Ramos de Oliveira, considera de suma importância a promoção do projeto, uma vez que visa orientar os pais e alunos a importância dos hábitos saudáveis, e o quanto são importantes para a saúde.

“Alterar o comportamento nem sempre é fácil, mas estas são medidas necessárias para que tenhamos uma vida cada dia mais saudável. Quero agradecer a todas as professoras envolvidas, e ao mesmo tempo, parabenizá-las, pois este projeto tem acrescentado a cada um de nós, conhecimento. Tem nos conscientizado também a importância de mudar e praticar bons hábitos. Gratidão com o carinho e preocupação que a escola tem tido com os nossos pequenos”, finaliza Cintia.