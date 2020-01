Os alunos que querem entrar no ensino médio de tempo integral no próximo ano têm mais tempo para fazer sua pré-matrícula. O processo foi prorrogado até o dia 6 de janeiro de 2020, ampliando as possibilidades de o aluno aderir à modalidade que vai lhe garantir mais chances no mercado de trabalho e maior possibilidade de ingressar no ensino superior.

Para o próximo ano, a educação integral para o ensino médio na rede estadual de ensino será ampliada, com a criação de 16 mil novas vagas, com atendimento em mais 204 escolas. Assim, a rede estadual contará com 28 mil alunos no ensino médio integral, ofertado em 281 unidades de ensino.

No Norte de Minas a modalidade será oferecida em cinco escolas: Escola Estadual de Ponte dos Ciganos, em Coração de Jesus; Escola Estadual Tiburtino Pena, em Francisco Sá; Escola Estadual Professora Nita Nassau, em Grão Mogol; e nas escolas estaduais de Ensino Médio e Aparecida do Mundo Novo, em Montes Claros.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (SEE-MG), as escolas que vão receber a modalidade a partir de 2020 estão sendo preparadas e está sendo feito um trabalho junto aos pais e aos alunos, para apresentar o ensino médio de tempo integral e seus benefícios.



OPORTUNIDADE

Para o subsecretário de Articulação Educacional da SEE-MG, Igor de Alvarenga, os pais ou responsáveis, ou o aluno maior de 18 anos, devem ficar atentos ao período de pré-matrícula, para conseguir viabilizar a vaga na modalidade em tempo integral.

Ainda de acordo com o subsecretário, a oportunidade oferecida aos alunos vai trazer um diferencial na qualidade de sua formação, que os acompanhará por toda a vida profissional. “O ensino médio de tempo integral é de extrema importância e é uma oportunidade para que todos os alunos possam participar em suas regiões. Ali eles terão ampliadas suas possibilidades de aprendizagem e de inserção no mercado de trabalho, além de aprender mais coisas, já que ficam mais tempo na escola, o que , com certeza, é um diferencial na educação de Minas”, ressalta.

SAIBA MAIS

COMO PROCEDER

A pré-matrícula deve ser feita pelo site matricula.educacao.mg.gov.br, até a nova data, 6 de janeiro. No momento da inscrição no sistema, os interessados deverão inserir informações como nome completo do candidato, data de nascimento, endereço, número do CPF, se tiver, rede escolar de origem, entre outras.