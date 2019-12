Centenas de pessoas se reuniram para formatura da 117ª turma do curso Técnico de Enfermagem do Colégio Indyu, na quarta-feira, no Automóvel Clube de Montes Claros. Amigos, familiares, professores e gestores comemoraram mais de três décadas dedicadas à formação de profissionais. O curso é pioneiro na região e oferece formação de qualidade e chance de estágio remunerado em hospitais em todo o Norte de Minas.

O formando Douglas Rodrigues falou da experiência em se graduar pelo Indyu: “Enfermagem sempre foi um sonho. Tenho pessoas na minha família nas quais eu me espelho e que também foram alunas do Indyu. Nesta etapa da vida, aos 32 anos, quando encontrei minha maturidade, a escolha da Enfermagem foi extremamente assertiva. A experiência no Indyu foi transcendental, porque havia algumas expectativas e todas elas foram supridas de uma maneira incrível. Nos estágios, elaboração das aulas, práticas e também quanto à humanização, empatia e olhar holístico que é trabalhado no decorrer do curso”, explica.

“Aprendi a olhar para as pessoas não apenas como pacientes, mas imaginar que são alguém que amo. E não podia deixar de citar a coordenação, através do professor Zeca Alves, que trata cada aluno de modo personalizado e humano, e também a excelente estrutura do Hospital das Clínicas Mário Ribeiro, que nos proporcionou, além de estágios obrigatórios, estágios voluntários, com incentivo, sempre à nossa disposição, nos mostrando como é o dia a dia do técnico de enfermagem”, ponderou.



INEDITISMO

Para a médica Raquel Muniz, fundadora do Colégio Indyu, o surgimento do curso de técnico de enfermagem na década de 70 foi algo inédito no Norte de Minas. “Após a implantação do curso, em seguida, veio uma cobrança do governo em termos de profissionais capacitados e preparados, na região, para substituir o antigo atendente de enfermagem. O Indyu mantém até hoje a tradição de formar anualmente profissionais com excelência. E hoje também temos a complementação de ter um hospital-escola para a formação desses técnicos”, falou.

Com duração de dois anos, o curso é dividido em quatro semestres, com aulas práticas desde a primeira etapa. As matrículas para 2020 estão abertas. Quem ingressa no curso conta com salas de aula equipadas com multimídia, laboratórios de enfermagem, biblioteca com acervo atualizado, ampla área de convivência e professores altamente qualificados, com vivência de mercado.

Os alunos dispõem ainda do Hospital das Clínicas Doutor Mário Ribeiro da Silveira, para a realização do estágio curricular, que garante a prática profissional e a formação integral. O endereço do Colégio Indyu é rua João Pinheiro, 186, Centro, Montes Claros. Telefone: (38) 2101-9595.