Com recorde de inscrições e mais de 1.400 participantes, Montes Claros recebeu nesta semana o 1º Congresso Norte Mineiro de Direito Empresarial e Direito do Consumidor, realizado pelas Faculdades Integradas do Norte de Minas (Funorte). Acadêmicos do 1º ao 10º período participaram do evento, realizado no Espaço OAB, que contou com a presença de renomados profissionais do Direito nacional.

Um dos temas abordados foi a análise jurídica da economia com foco no mercado financeiro. A palestra foi ministrada pelo professor doutor do curso de Direito da UFMG Sérgio Mourão Correa Lima.

“O tema abordado é um dos mais modernos no ramo do Direito Empresarial, que possui conexão direta tanto com outras disciplinas do curso quanto com a realidade vivida e mostrada por meio dos veículos de comunicação, como, por exemplo, a operação Lava Jato”, enfatiza o professor.

Especializado em crimes cibernéticos, o doutor Magno Machado, delegado de Polícia Civil, falou sobre o tema, um dos mais discutidos na atualidade.

“O aumento do número de crimes cibernéticos é significativo nos últimos tempos, em decorrência do uso da internet e das redes sociais, então, por este motivo, é necessário que os alunos tenham acesso à informação e saibam trabalhar com esse crime, tomando medidas de prevenção e combate a ele”, disse Magno Machado.

Outro assunto debatido foi a relação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e mercado. A palestra ficou a cargo do presidente dos Procons mineiros, Eduardo Schröder.

“Hoje, existe um conflito que pode ou não ser benéfico para a população: A ação perante o mercado e a reação do mercado perante o sistema. E é por meio desse conflito que há uma evolução da sociedade, uma vez que temos defensores do sistema capitalista, visando o lucro e defensores das pessoas, ou seja, os consumidores tentam frear tal anseio por lucro”, frisou Eduardo Schröder.

Kátia Gusmão, uma das coordenadoras do curso de Direito da Funorte, explicou que o objetivo foi alcançado durante os três dias de evento.

“É importante trazer para os acadêmicos o que há de mais novo e avançado dentro do Direito Empresarial, eles são futuros empreendedores jurídicos. Em relação ao Direito do Consumidor, trazemos alguns esclarecimentos sobre essa relação indispensável entre o consumidor e o cidadão, além de abrir um leque de informações para que eles possam alertar seus direitos e deveres”, disse Kátia.

Já Edson Cosme, também coordenador do curso, ficou satisfeito com a qualidade do evento e confirmou a realização de um novo congresso.

“Estamos muito contentes com a realização do congresso. Já temos boas expectativas para um próximo evento, levando em consideração que hoje a Funorte é referência na realização de eventos jurídicos em Montes Claros e em todo o Norte de Minas”, completou.

Durante o congresso, acadêmicos do 7º período de Direito da Funorte apresentaram trabalhos científicos.