Estudantes brasileiros de graduação e pós de diversos cursos podem se inscrever, até 31 de março, para participar de competição internacional realizada pela empresa 3M.

Com etapa inicial em São Paulo e final na Costa Rica, a multinacional promove o Invent a New Future 2019. O cadastro deve ser feito pelo site www.3m.com/inf2019.

Entre os cursos aceitos estão das áreas de engenharias, ciências, tecnologia, vendas, marketing, comunicação, administração e finanças.

Os alunos precisam ser maiores de 18 anos, estar no último ano de graduação ou no primeiro de pós e ter inglês avançado ou fluente para leitura, fala e escrita.

Também é preciso ter passaporte com validade mínima de seis meses a partir de julho de 2019 ou se responsabilizar em dar entrada imediata ao pedido do documento.

Inicialmente, 15 estudantes brasileiros serão selecionados para a primeira fase na sede da 3M, em Sumaré (SP).

Eles serão divididos em grupos e estarão expostos a problemas reais da empresa para serem resolvidos. Os dois com melhores desempenhos participam da última etapa do programa na Costa Rica, competindo com estudantes do México, Panamá, Costa Rica, Colômbia, Peru, República Dominicana e Argentina.