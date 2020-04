Parte da grade de programação da Rede Minas, emissora pública do Estado, será reservada à veiculação de teleaulas voltadas aos alunos da rede pública de ensino, que devem ter acesso a esse serviço em menos de três semanas. O retorno remoto das aulas está previsto para 4 de maio, com escolas fechadas e estudo direto de casa.

A Secretaria de Estado da Educação (SEE) só deve detalhar nos próximos dias como será o ensino a distância, mas o Chamamento Público Emergencial nº 01/2020 para contratação imediata e temporária de profissionais para atuar na produção de teleaulas, como parte do projeto “Se liga na Educação”, Programa de Estudo Tutorado da Secretaria de Estado de Educação, permite antecipar o uso da TV como forma de chegar às casas dos estudantes.

O chamamento informa que o “Se liga na Educação” é uma das três ações do Programa de Estudo Tutorado, que visa a realização de teleaulas pela SEE, referentes às atividades não presenciais decorrentes da situação emergencial vivenciada pela pandemia da Covid-19 e para possibilitar aos estudantes mineiros a continuidade dos processos de aprendizagem e minimizando as perdas dos alunos com a suspensão das atividades presenciais.

“Para a realização do projeto, a Rede Minas lançou edital para contratar 26 profissionais do setor audiovisual que vão dar suporte à produção das teleaulas. A previsão é de contratação imediata desses profissionais, que deverão atuar na emissora por um período de 120 dias”, informou a emissora, em nota.

INCLUSÃO

Sem dar detalhes de como será a opera-cionalização do ensino remoto, a SEE informou que o planejamento foi pensado para promover a “máxima” inclusão e que o material pedagógico foi elaborado com a contribuição de diversas instituições e órgãos envolvidos na educação em Minas, incluindo professores das redes estadual e municipais.

“Essa foi a forma mais inclusiva e cuidadosa de garantirmos a continuidade da aprendizagem dos nossos estudantes. Contamos com o apoio dos professores, que poderão incrementar o material preparado com muito cuidado”, afirmou a secretária da pasta, Julia Sant’Anna.

A secretária afirmou ainda que entende que “nada substitui a relação presencial”, mas informou que, em um momento de isolamento social, novas estratégias precisam ser colocadas em prática. Já se sabe que o projeto tutorado tem duração prevista de até 120 dias, podendo ser encerrado antes, caso a pandemia acabe.

“Professores e especialistas terão a oportunidade de se aproximar das diferentes ferramentas que temos pensado para este período de isolamento social na garantia de que o processo de ensino e aprendizagem seja feito da forma mais inclusiva possível. O detalhamento de todas as medidas será divulgado na próxima semana”, afirmou a secretária. Um dos formatos discutidos é o de uso da internet, para aplicação de exercícios.

Servidores da educação voltam a trabalhar

Após quase um mês parados, voltaram ao trabalho nesta terça-feira diretores, vice-diretores, secretários de escola, coordenadores, Assistentes Técnicos de Educação Básica (ATB) e Auxiliares de Serviços de Educação Básica (ASB), além dos inspetores que atuam nas Superintendências Regionais de Ensino (SREs). Tudo remotamente. Na próxima quarta-feira, voltarão os professores, também por meio de teletrabalho.



REPERCUSSÃO

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação de Belo Horizonte e da Coordenadoria Estadual de Defesa da Educação (Proeduc), informou que acompanha a implantação do ensino tutorado, mas aguarda algumas respostas da SEE sobre como se operacionalizará o projeto para, só então, se posicionar sobre sua validade e eficácia.

De acordo com um diretor de escola estadual, que preferiu não se identificar temendo represálias, a classe docente vê com muita apreensão a implantação do ensino remoto, porque muitos alunos não têm acesso à internet e há até mesmo professores que não têm computador.

Para o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), é importante que as escolas permaneçam fechadas e que cada profissional continue em casa para que se evite a contaminação e a disseminação do vírus no Estado.

Sobre a implantação do ensino remoto, Denise Romano, coordenadora do sindicato, informou que o governo não detalhou a proposta e que, por isso, no momento, não há posicionamento do Sind-UTE.



COMO ASSISTIR

A Rede Minas está no ar no canal 17 UHF ou 9.1 (HD) e 9.2 (SD); Net 20 e Net HD 520; Oi 09; One Seg (para celulares e portáteis) 9.3 e através do satélite Brasilsat C2 para a América Latina.

O conteúdo também está disponível ao público pela Internet, pelo site da emissora redeminas.tv e o aplicativo redeminas.tv/aplicativoRedeMinas.

Com Renata Evangelista