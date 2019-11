O cadastramento escolar na Rede de Educação Infantil Municipal de Montes Claros está com inscrições abertas, até sexta-feira (15), para o ano letivo de 2020.

De acordo com a Secretaria de Educação, a demanda é voltada para crianças nascidas até 31 de março de 2015, 2016, 2017 e 2018. Nesta fase, os pais não precisam apresentar nenhuma documentação, devem apenas preencher o formulário on-line disponibilizado no site da secretaria (http://educamoc.com.br/portal/). Os pais ainda devem escolher uma unidade infantil para os filhos, preferencialmente próxima à residência. Se não houver vaga perto de casa, o estudante pode ser direcionado a outra unidade.

COMO PROCEDER

As inscrições podem ser feitas por meio de formulário virtual disponível no portal Educamoc ou nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis). As vagas ofertadas pelos Cemeis serão preenchidas conforme a capacidade de oferta de cada unidade de ensino, mediante os critérios específicos dessas unidades.

O resultado geral do Cadastro de Demanda será publicado no portal Educamoc, em 18 de novembro deste ano, para os alunos que pleiteiam vagas para o 1º e 2º períodos – Maternal I e II.

MATRÍCULAS

Após a divulgação do cadastro, os pais serão chamados para efetuar a matrícula na unidade de ensino. As vagas serão distribuídas em 44 unidades escolares, de acordo com a lista divulgada no site da Secretaria Municipal de Educação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 2211-8383.