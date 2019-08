Livros, apostilas e sala de aula. Quem encara essa rotina desde o início do ano, em preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), busca alternativas para tornar o aprendizado mais leve. E os jogos eletrônicos são uma boa pedida para transformar a maratona de estudos em um momento mais prazeroso.

“Esse tipo de metodologia é muito boa para o aluno quando associada ao estudo diário do conteúdo, ou seja, ajuda o estudante a pensar de maneira diferente aquilo que foi aprendido”, afirma Leonardo Glória, professor de Biologia do Curso Pré-Enem Promove, em Belo Horizonte.

Para o docente, um game pode trabalhar a disciplina de forma lúdica, associando as formas de aprendizado (dedutivo, lógico, linguístico e científico). “Existem algumas plataformas digitais que trabalham com o conceito de ecologia, fisiologia, zoologia e botânica”, complementa.

No entanto, Leonardo Glória alerta que o jogo não substitui os métodos tradicionais de estudo: sala de aula, leitura e realização de exercícios. Como recurso complementar, é uma ferramenta eficiente na preparação para as provas.



ESCOLHA

Mas antes de se aventurar pelos inúmeros games disponíveis na internet e nas lojas virtuais, é preciso verificar se aquele conteúdo será realmente útil ao aluno e se o conhecimento transmitido é válido.

De acordo com Vanessa Santos, assessora de Gestão e Desempenho do Bernoulli Sistema de Ensino, é importante o candidato avaliar quem é o desenvolvedor do game antes de despender um tempo nele.

“A instituição faz uma curadoria. Então, o material preparado por ela apresenta uma confiabilidade, permitindo que esse ensino seja mais efetivo”, diz a especialista.

Vanessa Santos afirma, ainda, ser preciso escolher o jogo que faz sentido dentro de uma trilha de aprendizagem. “Deve-se perguntar: o que vou fazer com aquilo?”, indica.

Existem games e aplicativos com vários objetivos, como testar o conteúdo aprendido ou desenvolver o raciocínio. Confira, abaixo, opções que podem beneficiar o aluno na preparação para o Enem.

Alunos do Indyu criam games para estudar

A utilização de jogos no processo de aprendizagem faz parte da rotina dos alunos do Colégio Indyu, em Montes Claros. Eles têm até uma disciplina – Gameficação – que os ensina a criar jogos a partir do conteúdo escolar.

“Temos jogos de tabuleiros, de cartas, adivinhação, não voltado apenas para o lúdico, mas para conteúdos específicos. Teremos uma feira de apresentação dos jogos criados com base nas matérias que escolheram”, diz o professor de Criatividade e Inovação do colégio, Willam Borges, que ministra a disciplina Gameficação.

“Nossos alunos utilizam muito o quiz e show do milhão abordando questões do Enem e do ensino médio. São excelentes para conhecimentos gerais, geografia, história, biologia, química, redação e literatura”, afirma.

(Colaborou Leo Queiroz)