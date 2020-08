A formação em farmácia foi o diferencial para que o navarrense Weverton Duarte da Silva, de 43 anos, pudesse enfrentar, com segurança, a pandemia da Covid-19. Ele ocupa o cargo de secretário de Saúde de Engenheiro Navarro e credita o seu bom desempenho como gestor na área da saúde à base recebida na instituição onde se formou.



Weverton fez o curso na Funorte, em Montes Claros, e afirma que a formação em farmácia foi a realização de um sonho e ressalta que os conhecimentos adquiridos durante o curso são responsáveis até mesmo pela forma como ele enxerga o mundo.



“Na Funorte me tornei um farmacêutico e minha formação acadêmica foi responsável por fazer com que a minha visão de mundo fosse ampliada, com que eu acreditasse que, ao me formar, poderia fazer a diferença através da minha profissão. Desde então, me tornei uma pessoa melhor, para mim e para o próximo. Gratidão define o meu sentimento para com o curso”, conta.



Ele acredita que a formação acadêmica foi fundamental, inclusive, para que pudesse atuar de forma segura no enfrentamento da pandemia no novo corona vírus que, assim como em todos os municípios, faz vítimas em Engenheiro Navarro. Com orgulho, diz que as ações da administração, da qual faz parte, permitiram manter a situação na cidade de 7.391 habitantes.



“Todos os casos foram notificados, tanto suspeitos quanto confirmados, com o isolamento domiciliar e estão sendo monitorados pelas unidades de saúde. Temos 60 casos notificados, sendo 50 descartados, sete confirmados (cinco curados e dois em isolamento) e três casos suspeitos em isolamento”, conta.



ESTRUTURA Farmacêutica com habilitação em Análises Clínicas e Nutricionista e especialista em Saúde Pública, Genética e Bioquímica e Farmácia Clínica, a mineira de Francisco Sá Cléia Maria Almeida Prado é uma das coordenadoras do curso de Farmácia da Funorte, onde Weverton se formou em 2014.



O curso, segundo ela, possibilita mesmo ampliar a visão de mundo de quem ousa trilhar a carreira de farmácia. Estruturado em aulas teóricas, práticas, estágios, o estudante já é inserido na parte prática da atuação do farmacêutico desde os primeiros períodos. O grande diferencial do curso, para a coordenadora, é que a Funorte tem as áreas próprias de estágio.



“É uma situação que eu posso dizer exclusiva do curso de Farmácia da Funorte. Quando falo das áreas próprias, falo em Farmácia Hospitalar, no Hospital Mário Ribeiro, Farmácia Escola e Laboratório de Análises Clínicas. Então, o ambiente de aprendiz agem é dentro de um espaço prático. Nesse momento, os estudantes têm acesso ao conhecimento prático, sendo supervisionados e acompanhados por professores mestres, doutores, que têm uma ampla atuação na educação farmacêutica e também nas diversas áreas da profissão”, diz.



Para a coordenadora, toda essa experiência, que permite aos acadêmicos transitar, simultaneamente, entre a teoria e a prática da profissão, abre o mercado de trabalho para os egressos da Funorte. “Nossos egressos, logo após o término do curso, já estão inseridos no mercado de trabalho em suas diversas áreas. Nós temos um curso aprovado pelo Ministério da Educação, um curso de formação generalista, isso significa que o estudante, após a formação, está apto a atuar em qualquer segmento da profissão”, explica.



MERCADO DE TRABALHO

Para Cleia Prado, o mercado para os profissionais farmacêuticos é sempre amplo, com ótimas oportunidades e excelentes perspectivas. Exemplo disso, de acordo om ela, é que Montes Claros está prestes a se tornar um polo farmacêutico, já que está prevista a instalação de várias indústrias farmacêuticas na cidade.



“Montes Claros tem atraído grandes investimentos para a indústria, então a cidade vai precisar de profissionais capacitados. A profissão, por ter mais de 74 áreas de atuação, está sempre no ranking das profissões da área da saúde que possui mercado de trabalho para receber profissionais qualificados, como os da Funorte”, avalia.



SERVIÇO

Quem se interessou por essa profissional milenar, há duas formas de ingressar no curso: o vestibular on-line, que pode ser acessado em www.funorte.edu.br, e a utilização da nota do Enem. Além disso, a Funorte tem um Fies mais acessível e possibilidade de descontos nas mensalidades, que variam de 30% a 70%. Informações: (38) 9828-8549; (38) 2101-9292 ou (38) 98826-8821 e (38) 9828-8549 Instagram: @funorteoficial As aulas para os calouros estão previstas para iniciarem no próximo dia 10.