Com o objetivo de vivenciar e aprofundar os conhecimentos trabalhados em sala de aula nas disciplinas de Geografia, História e Literatura, alunos do ensino médio do colégio Indyu visitaram a cidade histórica mineira de Diamantina, nos dias 17 e 18 de agosto.

Orientados pelo professor de Geografia Luiz Guilherme e com acompanhamento da direção do colégio, os alunos puderam vivenciar e apreciar as diversas formas de relevo, a hidrografia do vale do Jequitinhonha especialmente a degradação do rio que da nome à mesorregião, as diferentes formas em que se apresenta a vegetação, influenciada principalmente pelo fator altitude, solo e atividades econômicas.

“O turismo pedagógico vem para quebrar a ideia de que o ensino só ocorre na escola e só com o professor. É uma forma de propor ao aluno uma participação ativa no processo de construção do conhecimento, pois oferece meios para que ele possa torna-se um cidadão criativo, dinâmico e interessado em atuar, de forma efetiva, na comunidade, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais consistente em todos os níveis”, disse Luiz Guilherme.

“Já que quanto mais engajamento maior será o aprendizado, é necessário incentivar novas excursões, a lugares que agucem a curiosidade dos formandos, especialmente a ambientes onde a experiência contribua para sua formação. O objetivo deste trabalho foi proporcionar uma experiência didático-pedagógica, através de uma excursão ambiental, e avaliar qualitativamente seu valor pedagógico”, completou o professor.



MONUMENTOS

“A viagem foi muito interessante, pois tive a oportunidade de conhecer vários monumentos históricos vistos em sala de aula, o que contribuiu para nossa aprendizagem. Tive também a oportunidade de cantar no Mercado Velho, o que foi muito marcante para mim e ficará para sempre em minha memória”, contou Sara de Sá Ribas, aluna do 3° ano Indyu.

“Viagens assim são importantes, pois, além de estreitarem nossos laços como amigos, nos proporcionam conhecimento geográfico, histórico e cultural. Eu amei ter participado deste momento com meus colegas e professores. Diamantina é uma cidade linda!”, avaliou a também aluna do 3º ano, Lis Queiroz Silveira.

A diretora do Colégio Indyu, Gabriele Mourão, informou que a viagem para Diamantina faz parte do calendário escolar e é tradição para o 3º ano do ensino médio. “Os alunos já sabem que vão ser levados a esse passeio tão importante, onde podem vivenciar toda uma história da nossa cultura. É uma experiência multidisciplinar, porque envolve pedagogicamente várias disciplinas, como Geografia, História, Artes e Literatura. O ganho pedagógico é enorme”, considerou.

“Nós, da direção, ficamos satisfeitos com o resultado da viagem, que, além do caráter pedagógico, proporciona diversão a todos os envolvidos. Nossos alunos aprendem saindo da sala de aula e participando de uma experiência rica”, completou.