Uma semana de muita diversão e conhecimento agitou os alunos do Ímpar Escola de Criança, em Montes Claros. Saci-pererê, boto-cor-de-rosa, congado e outras figuras e eventos do folclore brasileiro marcaram as atividades das crianças.

De 16 a 20 de agosto as aulas foram recheadas de atividades para alunos da educação infantil e do ensino fundamental que lembravam as tradicionais Festas de Agosto e o Dia do Folclore, comemorado no último dia 22.

De acordo com a diretora do Ímpar, Fernanda Tavares, os eventos foram de acordo com cada ano escolar e considerando as habilidades almejadas para cada turma da educação infantil aos anos iniciais.

“Todas atividades tiveram cunho pedagógico. Trabalhamos os valores dessa grande manifestação cultural com o despertar criativo e crítico das crianças. Realizamos com eles produção textual, lendas, parlendas, adivinhas, trava-línguas, pinturas, contação de histórias, cineminha cultural e diversas outras atividades de arte e cultura”, explica.

“É muito importante a cultura na formação de nossos alunos, pois mantemos vivo o conjunto de tradições e valores de cada um deles. Montes Claros é uma cidade de grandes artistas, com projeção internacional, e já percebemos em nossos alunos a sensibilidade para a arte”, diz a diretora.

Os eventos foram realizados de forma on-line e presencial, seguindo todos os protocolos sanitários na prevenção do novo coronavírus.



