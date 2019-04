Acadêmica do 2º período do curso de biomedicina da Fasi, Geciane Ramiro da Silva, de 28 anos, desenvolveu as fórmulas de um xampu e de um condicionador de hidratação orgânica que podem recuperar 30% da fibra capilar no primeiro uso. Natural de São João da Ponte, a estudante trabalha como cabeleireira no estúdio “360º Beleza Orgânica”, na cidade natal.



A estudante conta que a busca pelo conhecimento foi um dos fatores que a levaram a escolher a biomedicina. “O sonho de um futuro melhor, com boas opções de emprego e o prestígio da profissão no mercado de trabalho também colaboraram para a escolha do curso”, diz.



Foi graças a esses ideais também que a vontade de desenvolver os produtos surgiu. “Eu queria um xampu que fizesse a limpeza certa sem ressecar os fios, dando maciez e brilho. Percebi, ainda, a necessidade das pessoas por um tratamento ideal para acabar com as pontas duplas e resgatar a proteína da fibra capilar”, destacou.



A matéria-prima dos produtos é natural, feita a partir de plantas. “Os processos são feitos em minha casa, mas o laboratório da faculdade ajudou a estudar mais sobre o assunto. Foram vários testes até chegar ao produto final”, explica.



Segundo a estudante, os produtos tratam, nutrem, recompõem a massa, ativam o brilho e alinham a cutícula capilar. “O destaque é a qualidade instantânea na primeira aplicação, que promove restauração de 30% na fibra capilar, 10% deles graças ao xampu e 20%, ao condicionador”, enfatiza.



Geciane garante que o produto não tem contraindicação e pode ser aplicado em adultos e crianças a partir dos quatro anos de idade. Sobre os planos para o futuro, a acadêmica diz que pretende expandir a marca e, com os ganhos financeiros, ajudar a família. “Quero ajudar as pessoas que buscam melhorias para seus cabelos buscando resultados mais rápidos”.



Ela destacou ainda a escolha pela Funorte para cursar o ensino superior. “A instituição, além de dar descontos de acordo com a pontuação no vestibular, oferece condições acessíveis para pagamento de mensalidades. Através disso, é possível concretizar o sonho das pessoas que queiram ingressar em uma faculdade para visar um futuro melhor no mercado de trabalho”, garante a estudante.



EMPREENDEDORISMO

Coordenador do curso de biomedicina, Farley Eleandro destaca que graduação na Fasi estimula ações de empreendedorismo, como o da estudante Geciane. O empreendedor é uma pessoa que dá início a uma organização, que identifica oportunidades, prepara-se e reúne os recursos necessários, sejam estes humanos, financeiros ou tecnológicos, para concretizar uma ideia. Ele insiste, persiste, persuade e busca alternativas para chegar aos objetivos e provar suas teorias.



Segundo o Conselho Federal de Biomedicina (CFBM), quem se forma na área tem 35 habilitações diferentes para escolher, que vão de análises clínicas à estética, ou seja, sabendo escolher o nicho de trabalho corretamente o profissional biomédico poderá empreender.



“Trabalhamos com a inovação, em seu sentido mais amplo, sempre buscando coisas novas, sendo a inovação o ponto de partida na relação que há entre empreendedorismo e tecnologia, um fato cada vez mais presente na realidade acadêmica”, diz o coordenador lembrando que o bacharelado em biomedicina da Fasi forma profissionais generalistas, humanistas, críticos e reflexivos e inovadores.