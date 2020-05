Com a determinação de isolamento social devido ao novo coronavírus, as Faculdades Funorte realizarão a outorga de grau antecipada aos formandos da área e saúde através de conferência remota. A cerimônia, antecipada e on-line, tem o objetivo de liberar os novos profissionais dos cursos de Farmácia, Enfermagem e Medicina para reforçar as equipes de saúde dos municípios no enfrentamento à Covid-19.

A formatura será realizada nesta sexta-feira, 15, e será transmitida ao vivo, pelo canal oficial da Funorte no YouTube, com a participação da direção, das coordenações de curso, docentes e de 75 formandos.

“Estamos atendendo a uma portaria do governo federal que pretende, com esta atitude, disponibilizar profissionais para atuarem no atendimento às pessoas acometidas com a Covid-19. Assim, faremos um evento a distância, mas mantendo o mesmo clima de alegria e celebração próprio de uma cerimônia de conclusão de curso”, afirma Sueli dos Reis Nobre, diretora geral da Funorte.

O futuro médico Yves Augusto Fialgo Almeida não vê a hora de ter o tão sonhado diploma na mão, mesmo não sendo como imaginou, com muitos flashes e compartilhando a alegria com os familiares que residem na Bahia.

Yves está ansioso pela formatura porque, além da realização pessoal, a conclusão do curso já vem com a realização profissional, pois ele garante que quer ajudar no combate à Covid-19. Para isso, é preciso ter a certificação em mãos, para se registrar no Conselho Regional de Medicina (CRM).

“Quero contribuir para melhorar a saúde da população. Trabalhando tanto na prevenção, com orientações quanto a medidas e cuidados contra o vírus, como na promoção de saúde dos pacientes com a doença. É um momento bastante delicado, muitas pessoas são portadoras de condições crônicas que requerem um acompanhamento de perto”, enfatiza o futuro médico, que pretende se especializar em dermatologia.

No dia seguinte à colação de grau, a partir das 8h, os mais novos profissionais terão que comparecer à Funorte, no campus São Luiz, para assinar a ata de graduação. A secretaria acadêmica da instituição fará a coleta das assinaturas em sistema drive thru, no estacionamento, com os estudantes entrando de carro e sendo atendidos dentro do próprio veículo.

Por semestre, as Faculdades Funorte entregam para a sociedade mais de 400 novos profissionais, em diversas áreas acadêmicas. A próxima colação de grau acontecerá em julho, mas, devido à pandemia, ainda é incerto se acontecerá de forma presencial ou neste novo modelo de cerimônia.