As inscrições para o processo de designação de profissionais da educação nas escolas da rede estadual de ensino e nas Superintendências Regionais de Ensino (SREs) para 2020 começam às 10h desta terça-feira (19) e podem ser feitas até as 17h do dia 2 de dezembro. Os interessados devem fazer o cadastro no site www.designaeducacao.mg.gov.br.

A resolução foi publicada pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE) no Diário Oficial de Minas Gerais da última quinta-feira (14), e dispõe sobre os critérios e procedimentos para inscrição e classificação de candidatos interessados em participar do processo de designação.

Podem se inscrever interessados em ocupar as funções de Professor de Educação Básica (PEB), Especialista em Educação Básica (EEB), Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB), Assistente Técnico de Educação Básica (ATB), Analista Educacional/Inspetor Escolar (ANE/IE) e Analista de Educação Básica (AEB) – assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional –, em diferentes modalidades, tais como ensino regular, educação especial, educação integral, educação profissional, curso normal em nível médio e conservatórios estaduais de música.

Apenas para a função de professor para a educação profissional/cursos técnicos não serão aceitas inscrições neste momento. Para esta função as normas de inscrição serão definidas posteriormente, em resolução específica.



VAGAS

Antes de iniciar a inscrição, o candidato deverá se certificar da existência, no município, da função e modalidade de ensino para a qual pretende se inscrever. O candidato poderá realizar até três inscrições de livre escolha, observando, no ato da designação, as normas vigentes para o acúmulo de cargos.

Conforme o cronograma, será divulgada a partir do dia 6 de dezembro a lista de classificação preliminar dos candidatos inscritos e, após o período de alteração ou correção de dados, a previsão é a de que a lista com a divulgação da classificação definitiva dos candidatos inscritos seja publicada no dia 18 de dezembro.



CORREÇÃO DE DADOS

O processo de inscrição será composto de duas etapas. Na primeira, entre os dias 19 de novembro e 2 de dezembro, o candidato fará a inscrição, podendo alterá-la quantas vezes necessitar durante esse período. A cada alteração será emitido um novo comprovante, com as mudanças processadas. A classificação preliminar será processada com os dados da última alteração feita pelo candidato.

Já na segunda etapa, o candidato deverá conferir na listagem de classificação preliminar os dados pessoais, o tempo de serviço e a habilitação/escolaridade/formação especializada, podendo alterá-los, se necessário, durante o período previsto que, de acordo com o cronograma, é das 10h do dia 6 de dezembro até 17h do dia 12 de dezembro, no endereço eletrônico www.designaeducacao.mg.gov.br.

Esgotado o prazo de alteração da inscrição, não será permitida a alteração de dados.

*Com Agência Minas