Começa nesta quarta-feira (17) o período de inscrição para garantir uma vaga na rede pública de ensino de Minas Gerais em 2022. O cadastro deve ser feito no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem). Pais ou responsáveis, ou o próprio aluno maior de idade, podem acessar o site cadastroescolar.educacao.mg.gov.br e fazer a inscrição até 10 de dezembro.

Deve se inscrever no Sucem o estudante que ingressará no 1º ano do ensino fundamental, com 6 anos de idade completos ou a completar até 31/3/2022. Também podem se candidatar aqueles que desejam ingressar nos demais anos de escolaridade da educação básica, vindos de outras redes que não a estadual ou municipais que aderiram à iniciativa.

Em Minas, 740 municípios e respectivas redes de ensino aderiram ao Sucem. Também podem se cadastrar os alunos matriculados em 2021 em escola pública, mas que a unidade de ensino não oferecerá, em 2022, o nível de ensino ou ano de escolaridade subsequente a ser cursado pelo estudante.

Aqueles que pretendem retornar aos estudos nos ensinos fundamental, médio regular ou na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) também podem se inscrever.

Para ingresso na EJA é necessário ter no mínimo 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o médio.

Devem se cadastrar, ainda, os estudantes matriculados em 2021 na rede estadual e que não renovaram sua matrícula para o ano de 2022 e aqueles que pretendem ingressar em cursos da educação profissional em uma escola da rede estadual.



INSCRIÇÃO

No momento do cadastro, os candidatos devem apresentar informações como nome completo, data de nascimento, endereço completo, CEP, número da carteira de identidade do aluno (se possuir), CPF do aluno (se possuir), filiação ou nome do responsável legal, entre outros.

Aqueles que não têm acesso às tecnologias digitais podem comparecer às escolas estaduais e/ou municipais, no município em que residem, para realizar a inscrição. É necessário adotar todas as medidas de segurança estabelecidas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) em prevenção à pandemia.



ENCAMINHAMENTO PARA MATRÍCULA

Por meio do Sucem, o cadastro escolar e o encaminhamento dos candidatos às vagas, nos ensinos fundamental e médio, serão feitos de forma unificada nos municípios que aderiram e estão participando da iniciativa.

Assim, após a inscrição e a divulgação do resultado, a escola indicada para a realização da matrícula mais próxima da residência do estudante e que possua vaga para a etapa pleiteada poderá ser municipal ou estadual.

O encaminhamento para a matrícula dos alunos inscritos no Sucem será feito de acordo com a disponibilidade de vagas por turno, o espaço físico de cada escola, o tipo de atendimento prestado e o nível de ensino oferecido, sempre respeitando os critérios de alocação e desempate na seguinte ordem de prioridade: aluno com deficiência; zoneamento; zona; aluno com irmãos que frequentem a escola pretendida, respeitando-se o zoneamento; aluno já integrante da rede pública de ensino e aluno com menor idade



RESULTADOS

Os resultados da alocação serão divulgados no endereço eletrônico cadastroescolar.educacao.mg.gov.br no dia 20 de dezembro.

A matrícula dos alunos na rede pública deve ser feita nas escolas, no período de 20 de dezembro de 2021 a 14 de janeiro de 2022, de acordo com o encaminhamento do Sucem.

*Com Agência Minas