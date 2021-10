Tudo pronto para a semifinal do concurso Voz de Minas, nesta segunda-feira, às 19h30, com transmissão pelo canal do Youtube Raquelmunizoficial. Quinze 15 candidatos estão no páreo. Serão escolhidos seis para a final, no dia 27, quarta-feira. Os jurados votam, mas a escolha é do público, por meio do site Delasraquelmuniz.com.br



“Os seis mais votados no site seguem para a final, que contará com a participação popular. O voto da torcida poderá definir o ganhador. A cantora Ana Gouveia e o influencer Thiago Guimarães participam da final num grande show”, antecipa Jhon Coelho, da produção do programa Voz de Minas.



Para Raquel Muniz - reitora, apresentadora e idealizadora do festival -, essa é uma vitrine importante para apresentar os talentos que temos no Estado.



“São vozes maravilhosas e é um orgulho apresentar esses talentos! Convido vocês a assistirem a semifinal dia 25 e a final no dia 27. Escolham suas vozes e votem, porque o público será o grande jurado”.



PRÊMIO

O vencedor receberá como prêmio R$ 5 mil e a gravação, por parceiros do programa, de um videoclipe com música autoral, bem como quatro horas de estúdio para gravação de trabalho autoral, além de uma bolsa integral para o curso a distância de Música da UniSant’Anna.



O segundo e o terceiro lugares também recebem bolsa de estudo, além de R$ 3 mil (2º lugar) e R$ 1 mil (3º).



Conheça os finalistas: