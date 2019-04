O artista que começou a carreira artística nas rodas de samba dos bairros de Irajá e Del Castilho, subúrbio do Rio de Janeiro, até cair no gosto de todo o país, faz show em Montes Claros. Zeca Pagodinho se apresenta 18 de maio no estacionamento Sul do Montes Claros Shopping.

O público poderá curtir canções cujas letras já estão na memória de muitos brasileiros, como “Deixa a Vida me Levar”, “Não Sou Mais Disso”, “Samba pras Moças”, entre outras. Zeca Pagodinho gravou mais de 20 discos, ganhou renomados prêmios, como Grammy Latino e Prêmio da Música Brasileira, e hoje é considerado o maior nome do samba.