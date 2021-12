E 2022 bate à porta. E para celebrar esse novo ano, que alimenta expectativas de ser mais leve e generoso do que 2020 e 2021, muita gente vai dar as boas-vindas com toda pompa e circunstância. E nessa festa não podem faltar os drinks para brindar.

Ainda dá tempo de pensar no cardápio de bebidas para a virada do ano. Espumantes, vinhos, whiskys e o gim compõem a lista dos queridinhos. Mas há um personagem nesta lista que tem atraído o paladar de apreciadores de uma bebida mais encorpada e saborosa.

Cotado como um dos drinks do momento, o Negroni, que é de origem italiana, criado em 1919, é um coquetel feito com gim, vermute rosso (vermelho, semidoce) e Campari. O coquetel é enfeitado com casca de laranja e servido em copo baixo como o de whisky.

De acordo com o especialista em drinks Blayton Morais, da empresa Blayton Bartenders, o Negroni é a tendência do momento e um dos mais cotados para a virada.

“Para o brinde da virada não tem como fugir: é o espumante ainda, que não vai perder facilmente esse posto, pois se tornou uma bebida muito simbólica para o Réveillon. Inclusive, em todas as situações de brinde, como casamento, festas de final de ano, Ano Novo e datas especiais sempre vai ter ele. E ainda temos em voga o Moscou Mule e drinks com gim. Agora temos em ascensão um drink muito especial, que é o Negroni, que tem uma cor intensa”, explica Blayton.



PARA PALADAR APURADO

Blayton ressalta que o Negroni não é um drink feito para amadores. “Esse é para aqueles que têm um paladar apurado, porque não são todos que agradam do amargo dessa bebida. Porém, para aqueles que gostam e têm uma certa afinidade com esse paladar, ele é o preferido”, garante.

O Negroni está fazendo parte dos cardápios dos melhores bares em eventos atuais, afirma Blayton, já tendo uma grande pedida e preferência de muitos nos últimos meses.

Veja como preparar o seu e brindar a 2022 com muita energia e vigor!

½ dose de Campari

½ dose de Gim

½ dose de Vermute Rosso



PREPARO

Misturar as três bebidas com gelo e homogeneizar numa coqueteleira ou com uma colher bailarina. Após bater, coar com uma peneira ou coador que muitas coqueteleiras possuem e servir em um copo baixo.

Em seguida, acrescentar um gelo novo para dar uma aparência mais bonita e uma rodela de laranja. Já está pronto para servir.