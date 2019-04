A OAB Eventos se transforma em um verdadeiro boteco na próxima sexta-feria, 5, com a apresentação do pagode da turma do Two Nights do Samba e Lucas e Broda. Outra atração da noite é a dupla montes-clarense Frederico e Gabriel. Tudo isso para celebrar a festa de encerramento do Congresso de Processo Civil, que reúne grande público.

“Nosso repertório é em sua maior parte sertanejo e forró. Temos canções próprias a serem lançadas provavelmente no fim de abril para início de maio”, conta Frederico.

Advogados (as) e congressistas da OAB têm entrada gratuita retirando o ingresso antecipado. Os ingressos podem ser adquiridos no Br Mania e Sympla Mais informações: (38) 99221-8888 e 99215-8790.