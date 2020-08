Quase quatro horas de animação para cerca de 15 mil pessoas que acompanharam a transmissão ao vivo e muita solidariedade para ajudar inúmeras famílias nessa pandemia. No último sábado, o sertanejo Wallas Arrais esbanjou simpatia e carisma na live promovida pela Funorte e Polígono Fiat para arrecadar recursos e alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Montes Claros me recebeu bem demais. Muito obrigada pelo carinho. É hora de nos unirmos para salvar vidas”, destacou o cantor.

Para a diretora geral da Funorte, Sueli Nobre, a live foi um sucesso.

“Os apresentadores e o cantor deram um show de carisma e interação entre eles e com o público. A interação do público por meio do chat também foi intensa, com muitos elogios à organização do evento. Além de curtir um show de alta qualidade técnica e artística, o público participou de sorteios de brindes, oferecidos pela Fiat e pela Funorte. A adesão à campanha de doações durante a live foi excelente e os valores arrecadados serão destinados às famílias carentes e em situação de rua”, conta.

A playlist agradou públicos variados. Quem acompanhou a apresentação dançou, suou, se divertiu e fez doações à Doadoria, projeto que tem à frente o professor Willian Borges Lisboa, diretor do Colégio Indyu e voluntário da ONG. “Celebramos a vida, a oportunidade da mudança, a fraternidade, o bem ao próximo. Estamos imensamente gratos a todos os patrocinadores e a público. Mais importante que as doações foi o envolvimento e harmonia que regeu todo o evento. Gratidão é a palavra que define o momento. Que possamos cada vez mais contar com tantos amigos nessa caminhada. Agora é hora de seguir em frente. Quem não pode conseguiu no dia, nos ajude pelo site doadoria.com.br e/ou nos siga no facebook”, diz.

A transmissão ao vivo contou ainda com a participação da dupla montes-clarense Lucas Ribeiro e Matheus, que apresentou seu repertório sertanejo. A live, conduzida pela consultora de imagem pessoal e corporativa, a professora do curso de Estética da Funorte Taíra Maciel, foi realizada na sede da Polígono Fiat, que recebeu estrutura de grandes shows.

“Ficamos muito felizes, sobretudo por ter sido uma live que vai beneficiar quem mais precisa nesse momento difícil que estamos enfrentando”, destaca o diretor de marketing da Polígono Fiat, João Neto.

“Acho que acertamos em tudo. O Wallas se mostrou um ser humano excepcional e vai ser graças a ele e aos seus fãs que conseguiremos cumprir o nosso objetivo de ajudar o próximo”, diz.

Confira a apresentação

Veja também