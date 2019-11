Aos 20 anos, a cantora Anna Cecília Santos Tavares, a Cecy Tavares, formada em Violão Popular pelo Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandez (Celf), está sempre com a agenda cheia. Ela tem se apresentado em Montes Claros e região, chamando a atenção do público. Na próxima segunda-feira (11), será uma das atrações do Workshop de Penteados, que acontecerá a partir das 13h, no Kairós Eventos (Rua São Lucas, 5, bairro São Mateus).

Os ingressos podem ser adquiridos pelos telefones (38) 3212-3226 e 99855-3323.

Festival de flamenco

A venda do primeiro lote de ingressos para o Festival Flamenco se encerra hoje (8), pelo telefone (38) 99989-7210. Intitulado “Flamenco en los Montes”, o festival é coordenado pela bailarina Elisa Pires. O evento será apresentado nos dias 28, 29 e 30 deste mês e em 1º de dezembro, no Centro Cultural Hermes de Paula. O espetáculo homenageará Montes Claros, que, com toda sua rica cultura, acolheu e abraçou a chegada da arte flamenca por aqui.

Até o próximo dia 11, segunda-feira, fica aberta à visitação do público da 4ª Feira de Orquídeas, que tem também cactus e suculentas, no estacionamento do Montes Claros Shopping.

Orquídeas e suculentas

A expectativa é que o evento ofereça 800 orquídeas para venda. As mudas sem flores custam a partir de R$ 10. Outras, com flores, podem ser adquiridas a preços que variam de R$ 20 a R$ 150”. A entrada é gratuita.