Criado em 22 de maio de 1988 pelo casal Josecé e Leonôra, o Grupo de Seresta Namorados da Lua tem como objetivo resgatar a música regional seresteira. O show acontece hoje, às 20h, na Praça Orfeu Froés, no Espaço Cultural Wilson Adão, no bairro Morada do Parque. No repertório, canções próprias e as tradicionais serestas.

“O povo montes-clarense é por excelência amante eterno das músicas cantadas ao som de um violão e bandolim, sob a claridade vaidosa da lua cativante que teimosamente ilumina os trovadores do norte das Gerais”, diz o cantor, instrumentista e coordenador do grupo Josecé Santos.

Com uma roupagem moderna que valoriza inclusive os compositores da cidade e região, o objetivo do grupo é também arrancar as pessoas da frente do computador e televisão para ouvir boa música.

“Queremos resgatar os velhos bate-papos, curtir e ouvir a natureza, sentir o calor humano e tantas outras coisas belas massacradas pela evolução dos nossos tempos. Já diz o velho ditado:” Quem canta seus males espanta”, diz.

No palco se apresentam Josecé Santos (voz e violão), Celso Barbosa (pandeiro), João da Sanfona (sanfona 120 baixos), Márcio Levi (sax), Santos Cardoso (violão), Tico Lopes (voz e violão), Blair Mendes (viola), Moacir Ribeiro (voz solo), Marília (voz), Gersina (voz), Edna (voz), Yara (voz) e Maran (voz).

“Vamos retirar do fundo do baú toda beleza que em tempos não muito remotos era a paixão de nossa gente sertaneja. Cantar, cantar e cantar, quem sabe, nossas dores, lamentos, desilusões serão amenizadas, confortadas e até mesmo recheadas de forças para continuarmos nossa caminhada tão difícil, tão conflitante, porém compensadora e bela”, convida o músico.