O Reinado de São Benedito dá um banho de cultura, religiosidade e tradição em Montes Claros nesta sexta-feira (16). A partir das 10h, o cortejo sairá do Automóvel Clube, na Praça Dr. João Alves, passando pelo centro da cidade até chegar à Igreja Nossa Senhora do Rosário.

O desfile integra as programações das Festas de Agosto, que animam a cidade até domingo. A tradição se estende até a noite. Às 21h, será levantado o Mastro na Praça Portugal, evento seguido de vários shows (veja coluna ao lado).

As Festas de Agosto prosseguem até domingo com Encontro Mineiro de Ternos de Congado, procissão de encerramento, festival folclórico e encontro de tambores.



MAIS CORES E FÉ

Neste sábado (17), as manifestações culturais continuam a tomar as ruas da cidade, com o Império do Divino Espírito Santo, com vestimentas em que predomina a cor vermelha, demonstrando a devoção.

Na programação ainda tem show de Maurício Tizumba, Oficinas Meninos do Tambor, com Tico Lopes e Claudio Mineiro, e o grupo folclórico Banzé.



CINEMA

O documentário “Sujeito Oculto na Rota do Grande Sertão” será exibido neste sábado (17), às 19h, na sala de audiovisual do Centro Cultural Hermes de Paula. A entrada é gratuita. A classificação do curta-metragem é livre.

Logo após a sessão acontece um bate-papo com a professora Lílian de Melo. O curta trata da viagem de João Guimarães Rosa (1908-1967) que o inspirou a escrever o livro “Grande Sertão: Veredas”, publicado em 1956.

Em 1952, Joãozito, como era chamado, acompanhou uma boiada que saiu do município de Três Marias. Ele observou a paisagem e a linguagem característica dos vaqueiros. Carregava um bloco de papel com caneta amarrado no pescoço. Saiu da Fazenda Sirga e passou pelas propriedades Tolda, Povoado de Andrequicé, Santa Catarina, Catatau, Riacho das Vacas, Meleiro, Etelvina, Juvenal, Taboquinha e Fazenda São Francisco.

O documentário possui imagens de Januária, local onde tem a Mata Seca – transição entre o Cerrado e a Caatinga. A cada ano, o Cerrado perde área equivalente ao tamanho do Distrito Federal por causa do desmatamento.