Vinte mulheres do Norte de Minas ganham voz e visibilidade através das lentes da fotógrafa e artista visual Elza Cohen. O projeto “Além das janELAS” vai levar à população de Montes Claros depoimentos e experiências dessas personagens durante a pandemia. Todos os desafios, medos e gestos de coragem que tiveram que assumir para enfrentar esse período.

O projeto será exposto na próxima segunda-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, de forma presencial e virtual. Contemplado pelo edital emergencial de cultura Lei Aldir Blanc, em Minas Gerais, o trabalho foi desafiador, diz Elza, por causa das restrições de distanciamento que todos vivem. Era preciso fazer tudo com ainda mais cuidado e responsabilidade.

Mas o desafio trouxe um resultado que deixou a fotógrafa agradecida e realizada. Ela conta que um dos depoimentos mais marcantes foi o de Maria Eraci. Com o fim do auxílio emergencial, a mulher teve que ir para a rua vender água para levar comida para casa.

“Ela faz ponto todos os dias no Quarteirão do Povo, no Centro de Montes Claros, e com o filho no colo (ele nasceu durante a pandemia). Trabalha de sol a sol. Ela e o marido ficaram desempregados e precisa garantir pelo menos fraldas e leite para a cria. E apesar disso tudo, tem sempre um sorrisão cativante e positivo no rosto”, conta Elza.

SÍMBOLO

As imagens foram feitas com os objetos que são um símbolo da história de cada mulher na frente do rosto delas, para incentivar e conscientizar a população sobre a importância do uso dessa proteção para cuidar de si e do outro.

“Quanto ao preto e branco, é para mostrar que é sério esse momento, e o objeto em cor posicionado no rosto para passar a ideia de que temos que nos manter positivas para enfrentar esse desafio mundial”, diz a fotógrafa, que usa uma frase da feminista e escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “Precisamos encorajar mais mulheres a se atreverem a mudar o mundo”.

Exposição

A mostra poderá ser visitada pela população nos tapumes do Casarão Menezes, no Corredor Cultural, na Praça da Matriz e no Mercado Municipal, no dia 8 de março, com as fotos no estilo lambe-lambe coladas.

As ações também estão voltadas para o mês da mulher no Montes Claros Shopping. Lá, a exposição ficará de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 20h.

A exposição terá também uma versão virtual e poderá ser visitada no site e nas redes sociais nos links abaixo:

http://www.elzacohen.me/

https://www.instagram.com/elzacohen/

https://www.instagram.com/alemdasjanelasprojeto/

https://www.behance.net/elzacohen