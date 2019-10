Poetas, professores, estudantes, músicos, atores, bailarinos, agentes culturais e a comunidade, em geral, estarão pelas ruas da cidade, a partir das 8h de hoje, para celebrar o Dia Municipal da Poesia. Espaços como o Centro Cultural Hermes de Paula receberão, até o dia 12, o 33º Festival de Arte Contemporânea Psiu Poético.

Esta edição, que tem como tema central a Sétima Arte (Cinema), faz homenagem a alguns poetas que, de alguma forma, tiveram destaque no cenário nacional.



LIVROS

Serão lançados dois livros de poesia: “Vozes do Meu Silêncio”, de Bernadete Valadares; e “Poesia Visceral – a Escrita do Ser”, de Sônia Gomes. Haverá também uma performance musical com o cantor Héryton Machado, interpretando Precípuo (Soneto 429), de Glauco Mattoso.

Na mesma noite, haverá exibição do filme “Província dos Lobos”, do montes-clarense Ronaldo Goc.

O roteiro, a direção e a produção do filme foram feitos pelo artista visual Goc, um apaixonado pela natureza e viajante do sertão. Esse é seu sétimo trabalho cinematográfico, com destaque para os curtas “Lapa Grande 8.000 a.C”, de 2013, que mostra o cotidiano dos primatas de 10 mil anos atrás na região de Montes Claros; “À mercê da sorte”, de 2016, que aborda a vida noturna dos bordéis montes-clarenses nos anos 80; e destaque também para “O pó de Apolo”, de 2017, que trata da vaidade humana por uma ótica sertaneja.



OUTRAS ATRAÇÕES

Neste sábado (5), às 9 h, será a vez de o Mercado Municipal receber a atração poética. Haverá intervenções circenses, com a participação de diversos artistas. À noite, às 20 h, no Centro Cultural Hermes de Paula, serão lançadas mais quatro obras poéticas: “Urucuia: Próxima Parada”, de Luiz Zanotti; “Espectros Poéticos”, de Sivaldo Souza; “A Poética do Olhar”, de Dóris Araújo; e “Ventre Nosso de Cada Dia”, de Helena Soares Aphonso.