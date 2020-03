A Primavera Literária Europeia, organizada pelo professor José Leonardo Tonus, é a atração em Paris na semana de 15 a 22 deste mês, na Universidade Sorbonne e em outros espaços públicos da capital parisiense. Um dos convidados é o poeta montes-clarense Aciomar de Oliveira, mestre em Teoria da Literatura pela UFMG que reside em Belo Horizonte desde 1992 e leciona na área de literatura e produção de texto na UEMG Ibirité.

Em 2014, Aciomar lançou o livro “Todas as vozes”, que reúne cerca de 50 poemas de diversas temáticas, mas que, segundo ele, têm um caráter mais profundo, sob o ponto de vista filosófico.

“É uma leitura crítica do mundo, mas que ao mesmo tempo volta-se para a sensibilidade e para a necessidade de permitir que a voz daqueles que habitualmente não são ouvidos possa ser ouvida em todos os lugares”, conta.

Depois lançou o livro infantil “Maju- a princesa do tempo”. A obra é fruto de uma história que ele contou para o filho dormir e se inspira na jornalista Maju Coutinho. O livro soma-se ao esforço de outros escritores na preocupação de dar visibilidade ao personagem negro na Literatura, criando espaços de representação e de identificação para crianças negras fortalecendo o debate contra o racismo no Brasil.

Em 2017, o escritor lançou “Resiliência-diálogos de Facebook”. O livro nasceu de seus diálogos com o poeta brasiliense Marcos Fabrício Silva, a partir de uma brincadeira de conversar sempre por poesia.

E 2018 chegou mais um livro de teoria da literatura, batizado “Entre o dilema e o silenciamento”, que analisa crônicas de Lima Barreto e João do Rio e também o livro “Relações Étnicas: conexões”.

Ano passado, Aciomar iniciou uma parceria para pesquisa na temática de migrações e literatura, com o professor Leonardo Tonus, brasileiro que dá aulas na Sorbonne há 18 anos. “O professor Leonardo foi convidado por mim para um evento na UFMG e UEMG em novembro passado. E em dezembro recebi o convite para participar da Primavera Literária, evento coordenado por ele e que este ano conta com apresentações em aproximadamente nove países europeus, nos Estados Unidos e no Senegal”, conta.

Foi então que recebeu o convite para a etapa em Paris com apoio do Instituto Francês, sob direção de Phillippe Makani, adido cultural da França. O instituto é vinculado à Embaixada da França no Brasil. A Embaixada, por meio do instituto, custeará passagens e hospedagem em Paris. “Também fui convidado para a etapa de Portugal e Senegal, mas por questões logísticas participarei apenas em Paris”, revela.

Para 2020 o escritor está preparando a publicação de mais dois livros, o primeiro que tem como tema as relações étnicas, é uma parceria com outros professores da UEMG Ibirité. “O segundo livro que estou escrevendo é de poemas e será lançado em agosto”, diz.