Com o elenco principal formado por artistas do Norte de Minas, o filme “Ligação”, do roteirista e diretor montes-clarense João Jorge Almeida, é finalista no First-Time Filmmakers Sessions/2020. A competição mundial tem a participação de cineastas de 33 países e mais de 600 obras inscritas.

O diretor se diz surpreso com o resultado, já no primeiro festival em que o filme foi inscrito. Ele espera que este seja o precursor de inúmeros outros resultados positivos, já que inscreveu “Ligação” em mais de 20 concursos em diversos países.



EXPECTATIVA

Almeida acredita que a produção ainda proporcionará a ele muitas alegrias e vitórias.

“Quando soubemos que fomos selecionados, ficamos eufóricos. Agora, essa notícia de sermos um dos finalistas me deixou surpreso e mais confiante”, diz o diretor, em clima de comemoração.

A atriz Jessica Klantayque interpretou Karina, a personagem principal do drama, e exibiu uma performance irretocável, unindo à qualidade técnica do filme uma interpretação de alto nível que proporcionou a necessária verossimilhança e emoção exigidas pelo roteiro.

“Fiquei tão feliz que não coube tanto orgulho de ser uma protagonista num trabalho que está se destacando numa plataforma internacional. O diretor do filme, João Jorge, me escolheu para esse papel devido a um trabalho que fizemos juntos tempos atrás, no qual tive uma curta passagem. Creio que foi ali que ele viu que eu poderia ir bem mais além”, conta.



BASTIDORES

Para o montes-clarense Paulo di Tarso, que atuou nos bastidores da produção, preparar um artista é aprender como tocar a alma de alguém, com respeito e intensidade.

“Há tempos exerço o ofício de dirigir artistas para a cena no palco e, desde 2017, para o cinema. Cada trabalho traz em si um desafio, muitas perguntas e muitas respostas. A dificuldade é saber perguntar para obter a resposta adequada. É o que faço com atrizes, atores, bailarinas e bailarinos”, conta.

Tarso afirma que a parceria com o diretor João Jorge tem trazido muito amadurecimento e aprendizado.

“O contato intenso com o elenco, buscando a melhor atuação em cada cena, demanda muito estudo e reflexão e isso me engrandece. Ver o curta ‘Ligação’ construir uma trajetória de sucesso na Europa me envaidece, claro. Sou humano. Mas, antes disso, me estimula a trabalhar com mais afinco”, revela.

As filmagens de “Ligação” aconteceram na capital mineira em 10, 11 e 12 de janeiro deste ano. O elenco principal, formado por atrizes e atores do Norte de Minas, deixou positivamente surpresos os integrantes da equipe técnica formada por profissionais daquela cidade.



Os festivais, segundo João Jorge Almeida, são uma excelente porta de entrada para novos talentos da produção cinematográfica.

No caso específico de “Ligação”, por ter o filme se tornado finalista do First-Time Filmmakers Sessions/2020, muitas portas já se abrem para a equipe que esteve à frente da produção.

“Os organizadores do festival passam a fazer acompanhamento de nossas carreiras cinematográficas, oferecem cursos online de aperfeiçoamento profissional e ajudam a tornar o trabalho dessa equipe conhecido no universo cinematográfico mundial”, conta.

Agora, as atenções estão voltadas para a final do First-Time Filmmakers Sessions/2020. Entre os 30 finalistas, foi escolhido o filme “El Margnatt” para a grande final, que acontecerá em Los Angeles, no teatro do Raleigh Studios, com data ainda a ser definida. Essa obra concorrerá, na última etapa, com os outros vencedores.

Para toda a equipe, chegar à fase final já é uma vitória. No entanto, o grande desejo de quem trabalhou intensamente e deu o melhor de si é o topo, sempre que possível.

Para conhecer mais sobre as produções da Artimanha Filmes, acesse: www.artimanhafilmes.com.br.