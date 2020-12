Seja no Natal ou no Ano Novo, a tradição inclui festas, ceias e reuniões. No entanto, devido à pandemia do novo coronavírus, o cenário em 2020 não será o mesmo. Mas vale a pena presentear quem a gente ama, cada um com sua própria personalidade e desejo. Confira as sugestões para agradar a todos os gostos!

DOCE GUIRLANDA

A guirlanda de brownie é o presente ideal para surpreender aqueles que amam uma sobremesa bem chocolatuda, ou ainda para decorar a sua mesa de Natal!

Combinação deliciosa de massa de brownie de chocolate com nozes, cortada em formato de guirlanda, coberta com brigadeiro meio amargo.

A decoração fica a critério do cliente, podendo ser feita com frutas, brigadeiros ou enfeites natalinos em pasta de leite ninho!

É mais uma sugestão da @aide_cakes.



BOM GOSTO

Presente nos seus momentos mais especiais, a Cris Joias se preocupa em oferecer a melhor qualidade em lindas joias, semijoias e relógios nacionais ou importados. Uma forma de estar presente nos dias mais marcantes da vida de cada cliente.

A Cris Joias se preocupa em atender com perfeição e agregar valor a sua experiência de compra. No Montes Claros Shopping, rua Dom Pedro II esquina com Dr. Veloso e loja virtual www.crisjoias.com.br



MELHOR ESTILO

Na Classic Men’s Club você veste seu melhor estilo. São opções maravilhosas de presentes com as melhores marcas: Lacoste, Aramis, Calvin Klein e calçados Democrata são algumas oferecidas nessa loja que veste do público clássico ao descolado.

A nova loja da Classic Men’s Club fica localizada na rua São Francisco, 421 A, Centro, além do Montes Claros Shopping.



DELÍCIAS NATALINAS

As caixinhas de cupcakes temáticos são um ótimo e delicioso presente para as festas de fim de ano, sendo também uma excelente opção para decorar a mesa. Entre as delícias natalinas estão os cupcakes de chocolate recheados com brigadeiro gourmet meio amargo e decorados com enfeites natalinos feitos de pasta de leite ninho. São sobremesas natalinas memoráveis que

vão fechar a refeição com chave de ouro.

Encomendas pelo Instagram @aide_cakes ou pelo WhatsApp (38) 99190-8131.



UNISSEX

Uma boa sugestão é esse presente unissex, para toda as idades. Que tal o autocuidado com produtos fitoterápicos da saboaria Mimo Funcionais? Lá você vai encontrar sabonetes para skincare, decorativos, linha de aromatizadores de ambiente com fragrâncias aconchegantes. Seja para você, sua casa, home office, carro ou para crianças há um mimo todo especial.

Para conhecer os produtos da saboaria Mimo Funcionais, siga o perfil no Instagram @mimo_funcionais ou ligue (38) 99119-0333.



ESTILO CONTEMPORÂNEO

No atelier da artista plástica Marly Gribel, você encontra peças diversas que incluem jogo de café, pratinhos de decoração e de sobremesa no estilo contemporâneo. O espaço da artista fica localizado na rua Manoel José Pereira, 181, Vila Exposição. O agendamento é feito pelo telefone (38) 98837-4941. As peças da artista Marly Gribel também podem ser encontradas na Casa de Cultura Márcia Prates, no Melo

Na foto do alto, combo com xícara e bowl com desenhos e cores do Cerrado. Logo abaixo, peças finas e delicadas com detalhes em ouro.