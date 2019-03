Há mais de dois mil anos Jesus Cristo veio ao mundo. Nasceu, cresceu, realizou prodígios, milagres e cumpriu o propósito de salvar a humanidade até morrer crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. A história da Paixão de Cristo será retratada em Montes Claros.

Membros da paróquia São Judas Tadeu irão promover no dia 19 de abril, Sexta-feira da Paixão, às 19h30, um musical que retratará a vida, morte e a Paixão de Cristo. O evento está na 3ª edição. Ano passado, de acordo com os organizadores, o musical aconteceu dentro da Igreja, mas não comportou o número de fiéis que foram participar do espetáculo religioso. A previsão neste ano é que seja no pátio do templo.

“Todo o musical será intercalado com cenas da Vida, Paixão e Morte de Jesus Cristo que acontecerão de forma simultânea”, diz a organizadora Marília Cordeiro. A encenação do musical será narrada pelo jornalista e apresentador Délio Pinheiro. Os intérpretes, em sua maioria, são músicos da atualidade que cantam nas noites de Montes Claros.

“Um diferencial que a organização encontrou foi de reunir todas essas vozes dos profissionais que cantam na noite para se dedicarem a uma apresentação religiosa com intuito de tocar fundo o coração do próximo, levando-os a experimentar por meio da emoção e arte todo o sofrimento vivido por Jesus Cristo”, diz.

Nomes como Thamires Gonçalves, Rodrigo Ferreira, Olga dos Santos, Rafael Soares, Carla e Amanda, Túlio Andrade, Juarez Welazkez, Kaio Marques e Nataly, Ana Paula Araújo, Laurinho Karnielly, Elisângela Santos, Dioliver, Aline Novais, Leonardo Nunes, Katita Moreira, Felipe Lima, Aline Santos, João Vitor e Mateus, Christiane Franco, Bárbara Lopes, Sérgio e Rodrigo, Karol Gonçalves e Gabriel Bertolino, Adalberto Damasceno, Fabrício Bento, Naiara Ribeiro, Marília Cordeiro entre outros, em comunhão, irão interpretar músicas católicas com o intuito de tocar os corações daqueles que irão assistir ao musical.

“Até o pároco, padre Brígido Lima, terá uma participação especial no espetáculo”, diz Marília.

A expectativa é de que o espetáculo atraia público de 1500 pessoas, superando a quantidade do ano passado, de 1300 fiéis. “ Também convidamos para o palco os instrumentistas Rafael oliveira (baixo), Rodrigo Neres (guitarra), Leo machado (bateria), Rafael Dias (violão) e Junior zuba (percussão). Aproveito para convidar o leitor e sua família para viver um momento único com Cristo por meio de belas canções. Nós, dá paróquia São Judas, teremos o maior prazer receber todos vocês”, convida.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (38)9 9172-0634.