Em tempos de quarentena, diversos museus em Minas Gerais estão oferecendo visitas on-line a galerias e principais obras de arte. Uma forma de as pessoas não perderem o elo com a arte, a história e a cultura.

Em Montes Claros, devido ao Decreto 47.886, que dispõe sobre medidas de prevenção à Covid-19, o Museu Regional do Norte de Minas (MRNM) está com todas as atividades presenciais suspensas para garantir a segurança da comunidade e servidores.

Desta forma, surgiu a iniciativa de realizar uma divulgação on-line do acervo do museu. “O objetivo é manter proximidade com o público e despertar a curiosidade daqueles que ainda não conhecem o museu”, diz a historiadora Karine Dias, que coordena a equipe de pesquisa do museu da Unimontes e é a autora do projeto “Museu em Casa”.

A divulgação é feita nas páginas do Facebook (http://abre.ai/museu_mrnm)e Instagram (museuregionalnm) do museu, com fotografias acompanhadas de textos com conteúdos históricos explicativos. O contato pelas redes sociais viabiliza uma maior acessibilidade.

Ao todo são mais de 700 peças catalogadas pela equipe do MRNM e a meta é atingir os 1,2 mil itens que fazem parte do acervo permanente. Eles serão gradativamente disponibilizados nos canais virtuais do museu.

Há, ainda, peças de exposições temporárias, como telas, fotografias e esculturas, com destaque para artistas regionais. “Os conteúdos disponibilizados são relativos ao acervo exposto no museu, sua história, e eixos temáticos sobre o Norte de Minas, como também curiosidades em geral sobre museus e artes no mundo”, conta Karine Dias.

Para a historiadora, o projeto é um pequeno convite acessível a todos que gostam de visitar o museu. “Que o público continue a refletir e se inspirar na história e cultura da nossa região, mesmo em tempos de isolamento social”, afirmou Karine.



ATUALIZAÇÃO

As postagens nas redes sociais são feitas três vezes na semana, às segundas, quartas e sextas-feiras.