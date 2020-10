A cantora montes-clarense Daniela Rabelo, conhecida como Dany Rabelo, participou recentemente do “Toca o Som” (@somoscarnaval), um reality musical com dinâmica virtual que revela novos talentos da música de Carnaval para o Brasil. O programa foi idealizado por Tuca Fernandes, um dos grandes nomes do axé music. Embora não tenha conseguido ir adiante, Dany diz que o importante mesmo tem sido celebrar seus 20 anos de carreira.

“Vale destacar que essa iniciativa do reality me deu a oportunidade de sair mais forte e confiante. Através do evento, tanto eu, quanto outros artistas, obtivemos um grande espaço e mostramos um pouco de nosso trabalho”, conta.

Antes de fazer carreira solo, Dany foi vocalista de algumas bandas de bailes em Montes Claros. Depois se mudou para Salvador. “Morei lá por muitos anos, onde pude concretizar o sonho de minha carreira – o CD ‘Tá na Cara’. Nos anos seguintes, participei de vários Carnamontes, que aconteciam na praça dos Jatobás, e da Expomontes, quando fui a atração em 1999”, lembra.

Além de intérprete, Dany também fez algumas parcerias como compositora. Neste ano, ela celebra duas décadas como artista solo e conta que viveu muitos momentos marcantes e inesquecíveis que somente a música pode proporcionar.



ISOLAMENTO

Durante pandemia, a cantora se viu na obrigação de fazer alguma coisa. Como forma de contribuir para tentar minimizar a dor de quem tem fome, e, com a ajuda de vários parceiros, participou de uma live solidária que arrecadou muitas cestas básicas.

“Distribuímos todo o material para um projeto chamado ‘Colecionando Sorrisos’, que atende famílias de bairros carentes de Montes Claros, e também a classe dos músicos, que ainda está sofrendo muito, pois não fazem mais os shows devido a toda essa situação. Ter feito essa live me deixou muito feliz e grata por todos que, de alguma forma, contribuíram para o sucesso do evento”.

Dany acredita que é preciso tentar aprender e entender, nesse momento, como conviver com a Covid-19 até que surja uma vacina. “Hoje vivemos o novo normal e estamos todos em barcos diferentes, mas na mesma tempestade. A mudança de vida sempre assusta um pouco, mas vamos nos adaptando a novas possibilidades. Vamos seguir usando os principais meios de divulgação, através da internet, as redes sociais, como o Instagram e Facebook”.

SERVIÇO

Para conhecer o trabalho da artista:

Instagram: @danyrabelo_dr

Facebook: @Danielarabelo