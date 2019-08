O fim de semana terá shows para todos os públicos, na Festa de Agosto em Mirabela, Norte de Minas. O evento começa na sexta-feira (30) e segue até domingo (1º), na Praça João Veloso Aquino.

No palco se apresenta o cantor João Paulo, da cidade de Patis. Ele é um dos grandes destaques na música sertaneja norte-mineira. O cantor é conhecido pelo hit “O Mundo Girou”, de autoria do seu irmão Sérgio, que já ultrapassou a marca de 123 mil visualizações no YouTube, na sua voz.

Guig Guetto se apresenta no palco principal e promete um repertório que vai mesclar hits do pagode, além dos singles de sucesso da carreira do grupo como “Pressão”, “Calma”, “Quem é que Balança o Povo”, “Arrastão da Guig”, “Passinho da Guig” e “Desce sem Vergonha”.

Está confirmada também a presença do fenômeno do axé baiano Tomate, com os hits “Te Espero no Farol”, “Balançaê”, “Sempre Te Amarei” e “A Gente se vê depois da Chuva”.

O público vai cantar e dançar também ao som da banda Fricote e Zannynho, o “Sertanejo Arrochado”. Zannynho traz na bagagem a experiência de grandes apresentações, parcerias, shows e micaretas conhecidas em todo o Brasil.

O circuito da festa compreende os empreendedores da Feira da Agricultura Familiar e Artesanato (AgriArte) e shows diários, palco principal e fazendinha. A entrada para o circuito da festa será de graça. Por medida de segurança, será vedada a entrada com bebidas.