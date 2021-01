Mesmo com a chegada da vacina, a pandemia tem nos ensinado que é preciso continuar cuidando da gente e dos outros. Ficar em casa, em isolamento, significa zelar pela saúde e bem-estar de quem a gente ama, testar uma nova receita e, por que não, compartilhar as criatividades diárias através de fotos nas redes sociais.

A meseira Letícia Barros, de 28 anos, uma apaixonada pela arte da mesa posta, tem aproveitado esse momento para criar ainda mais e mostrar o seu trabalho para quem quer fazer um almoço ou jantar especial em casa.

Letícia conta que, desde a adolescência, tinha o hábito de se reunir com a família ao redor da mesa durante as celebrações, sempre de olho nos detalhes. Ela cursou os ensinos fundamental e médio no Colégio Indyu e se formou em Engenharia de Produção pela Facit. Em 2020, foi apresentada ao mundo da mesa posta.

“Foi amor à primeira vista! Desde então, tenho feito cursos para me aperfeiçoar na profissão de meseira”, conta. Atualmente, Letícia trabalha na área administrativa na empresa Líder Pneus e é sócia da loja Isamaria Mesa Decor, onde toda e qualquer inspiração é depositada em cada detalhe da mesa posta.

“Apesar de ser um momento tão delicado, a pandemia me possibilitou olhar para dentro da minha casa com maior zelo, valorizando cada momento ali, ao lado da minha família. A mesa posta é uma forma de demonstrar amor e carinho com a família em cada detalhe, tornando desde um simples café, até mesmo um belo jantar em família, em um momento especial”, afirma.



DICAS

Na página da meseira no Instagram, ela expõe os produtos, além de dicas de etiqueta e sugestões para montagem da mesa posta, como base para sousplat, capas de sousplat, jogo americano, porta guardanapo, guardanapo de tecido. Além disso, oferece o serviço de consultoria para pequenas recepções.

“O queridinho é a capa de sousplat, que temos de várias estampas e tecidos”, conta. Letícia diz que para cada tipo de refeição há copos, talheres e pratos específicos. Por isso é preciso definir primeiro o cardápio. Depois de definir o que será servido, é hora de escolher os itens que irão compor a mesa.

“Estes, por sua vez, são indispensáveis, como a toalha de mesa ou o jogo americano e sousplat, guardanapos, pratos, talheres, copos e taças. Mas isso são formalidades, porque o essencial mesmo é o amor”, conta.

Para acompanhar a meseira nas redes sociais, basta segui-la no Instagram e Facebook: @isamariamesadecor.