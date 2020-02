Música, poesia, artes plásticas, artesanato, dança e literatura. É o que propõe a promoter Sibele Alves para o mês de março, no Studio 129, no bairro Ibituruna, em Montes Claros. Uma das convidadas é a artista plástica Márcia Prates, que celebra 38 anos de carreira. Márcia nasceu em Montes Claros e viveu um período em Belo Horizonte, onde frequentou a Escola Guignard, adquirindo novas informações artísticas e se expandiu.

Quem passa pela rua Lírio Brant, no Melo, em Montes Claros, tem em seu ateliê parada obrigatória.

“Na concretização do sonho, já de volta a Montes Claros, edifiquei o meu ateliê nesse endereço. De portas abertas para o público da cidade da arte e da cultura. Aqui se tornou um espaço de encontros descontraídos com artistas e apresentação de eventos culturais”, conta.

Márcia Prates já tem obras espalhadas pelo Brasil e até no exterior. “Minhas obras foram para outros países a convite, estão na Alemanha, em Hamburgo (2004); na Dinamarca, em Copenhagen (2007); França, em Saint Julian’s de La Ville (2007), Troyes (2010) e Paris (2014-2015). Em 2019, recebi convite para Portugal e Holanda, a serem viabilizados neste ano.

E la se diz super-honrada por ter recebido mais um convite para participar do AnimArte: “Desta vez, o convite é para fazer parte da plêiade de artistas plásticos, na pulsação da intensa do AnimArte”. “Como desde 2000 trabalho com a magia dos pigmentos minerais naturais, levarei para essa mostra, trabalhos testemunhas do meu talento, retalhos de sentimentos vivenciados no meu dia a dia”, revela.



PROGRAMAÇÃO

Dia 26, 27 e 28 de março: Performance Tsunâmica, com Brenda Marques; show de Élcio Lucas e Banda. Exposição de artes plásticas com trabalhos de Georgino Júnior, Walles Mota, Márcia Prates, Marly Gribel, Adriana Santos e Onofre Santos, além de gastronomia com o chef Marcelo Santos, poesia e livros num só lugar.

A entrada para o AnimArte pode ser trocada por um quilo de alimento não perecível, que será destinado à Casa Eliana e à Casa do Caminho.