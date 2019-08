É embalada na canção “Vida Consagrada”, gravada com o Grupo Raízes, que a cidade celebra a 180ª edição das Festas de Agosto. No palco, o cantor e compositor Elcio Lucas convida Márcio Durães (teclados), Sandro Marques (baixo elétrico), Robin Rocha (bateria), Alexandre Zuba (percussão), Edson Lima (guitarra) e Marcelo Andrade (sopros).

A abertura será nesta quarta-feira (14), no Centro Cultural Hermes de Paula, a partir das 19h, com exposição da artista plástica Yara Tupynambá. O grupo Saruê e a cantora Bianca Luar também fazem apresentações.

Na Praça Portugal haverá levantamento de mastro, no mesmo horário, com a participação do mordomo Edney e família Alves dos Santos.

A festa prossegue até 18 de agosto, domingo, com muitas outras atrações. Uma delas é o grupo Banzé, que ficou recentemente 20 dias na estrada. Formado por 29 pessoas, o grupo passou por sete cidades da Grécia e fez 18 apresentações. Foram dias intensos de muita atividade e enriquecimento cultural.

“Fomos muito aplaudidos e admirados pelo público grego. A nossa alegria, nossa diversidade e a espontaneidade das nossas danças chamam muita atenção dos europeus. Fomos abordados várias vezes nas ruas com elogio”, diz Gustavo Colares, diretor do grupo. Confira abaixo nosso bate-papo.



O que vocês estão preparando para o show de quarta-feira?

De alguma forma nós iremos homenagear os ternos de Catopês, Marujos e Caboclinhos sem representá-los propriamente em respeito à manifestação genuína que estará acontecendo nas ruas. Mas o nosso show estará relacionado ao tema que criamos para este ano, “Devotos”, que se trata das diversas manifestações de fé que possuímos no Brasil. Dentre elas a fé de matriz africana que é tão presente na nossa cultura.



Como está a agenda do grupo depois das Festas de Agosto?

Ainda em agosto nos apresentaremos em Lagoa dos Patos no dia 23 e Ibiaí no dia 31. A agenda do Banzé no segundo semestre está lotada e deverá ser encerrada com um show na capital mineira, Belo Horizonte, que está em negociação. Infelizmente estamos recusando muitas apresentações por não termos mais datas disponíveis. Já temos inclusive muitos convites para festivais internacionais em 2020, dentre eles Estados Unidos, em julho. Após as Festas de Agosto, só apresentaremos novamente em Montes Claros no final do ano junto com os nossos grupos infantil e juvenil.



Destas vivências, no âmbito do folclore, há sempre histórias engraçadas… alguma em especial nessa última viagem?

Tivemos várias situações engraçadas, principalmente em relação às diferenças de idiomas e culturas. Mas um dos momentos que me recordo agora foi na primeira apresentação do samba que estreamos uma coreografia nova e figurino novo. Duas meninas dançam com um arranjo de frutas e flores na cabeça fazendo uma referência à Carmem Miranda e nosso carnaval. Uma delas, enquanto dançava, as frutas começaram a cair pouco a pouco, pois não estavam presas o suficiente até que todo o arranjo despencou e ela, com muita elegância, continuou a dança até o fim segurando o arranjo na cabeça com uma mão. Isso aconteceu com Karita Salis e ela foi ovacionada pelo público ao final da coreografia.